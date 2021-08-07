Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
Сенсационный итог финала в художественной гимнастике: сестры Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам.
Сенсационный итог финала в художественной гимнастике: сестры Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам.
Олимпиада-2020. Художественная гимнастика.
Личное многоборье. Финал
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100
Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна.
— Сестрам Авериным легче, потому что их двое. Они знают: если что, рядом всегда будет родной человек, — говорила еще несколько лет назад Александра Солдатова.
Но устроить семейный праздник в финале Олимпиады мегасложно. Братья Кличко принципиально не выходили биться против друг друга, братья Белоглазовы специально выступали в разных весовых категориях. А вот сестрам Авериным предстояло сражение вдвоем против остального мира. Как потом оказалось, эта битва стала исторической…
Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и
И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Сестрички не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности. В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.
И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили. Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27.900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений. Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.
Ну, а дальше все покатилось в
Логично объяснить происходящее на ковре было невозможно. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче. К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они
Ну, а на ленте у Арины завязался узел. Это значило конец мечте об олимпийской медали. О золоте речи не шло и так, но
А на трибуне заплакала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. В этот момент она окончательно из комментатора превратилась обратно в спортсменку. «Ариша, ты лучшая!» — кричала Рита так, что даже на соседней арене было слышно.
Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу. В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка просто кайфовала. На трибунах израильская делегация танцевала, и тут Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила маленькую потерю. Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.
Если честно, Дина выходила на заключительное упражнение уже в статусе серебряного призера. Догнать Ашрам было нереально — в ленте такие высокие баллы не получают. Но наша Дина крепче любого оловянного солдатика. Если она
Дина была безупречна. Настолько, что когда судьи еще пять долгих минут тянули с оценками, мы даже поверили в золото. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем обнявшись и прижимали к себе любимых плюшевых зверей. А все остальные гимнастки уже поздравляли Ашрам с победой. На это было больно смотреть: две обнявшиеся сестры в слезах и ликующий весь остальной мир против них.
Чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте. Этот олимпийский финал точно войдет в историю как самый драматичный. И поколения российских гимнасток будут тренироваться с мыслью, как сделать так, чтобы больше никогда ничего подобного не случилось.
Наталья Марьянчик