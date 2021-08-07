Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года

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Олимпиада-2020. Художественная гимнастика.

Личное многоборье. Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна. Во-первых, тут обычно не выступают долго — у большинства участниц Олимпиада будет в жизни всего одна. А во-вторых, конкуренция внутри российской команды сейчас такова, что отобраться на Игры — это чуть ли не сложнее, чем потом их выиграть. А уж сделать это сестрам-близняшкам — вообще что-то невероятное!

— Сестрам Авериным легче, потому что их двое. Они знают: если что, рядом всегда будет родной человек, — говорила еще несколько лет назад Александра Солдатова.

Но устроить семейный праздник в финале Олимпиады мегасложно. Братья Кличко принципиально не выходили биться против друг друга, братья Белоглазовы специально выступали в разных весовых категориях. А вот сестрам Авериным предстояло сражение вдвоем против остального мира. Как потом оказалось, эта битва стала исторической…

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий Страсть и красота в олимпийском Токио

На ногах Арины не было живого места

Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и из-за этого даже не выступала на заключительном предолимпийском турнире — Кубке вызова в Москве. А уже в Токио, на опробовании и в квалификации, держалась за поясницу. Что за травма, Арина накануне говорить отказалась. Но короткое «осталось один день потерпеть, и все» — лишнее напоминание, что для нее на самом деле значил олимпийский финал.

И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Сестрички не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности. В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.

И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили. Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27.900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений. Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.

Узел на ленте Арины

Ну, а дальше все покатилось в каком-то фантастическом направлении. Словно ущипнешь себя, откроешь снова глаза — и все нормально, сестры Аверины делят между собой золото и серебро. Так было, казалось, всегда, с тех пор как после Рио сестрички вышли на первый план в нашей сборной.

Логично объяснить происходящее на ковре было невозможно. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче. К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они почему-то были не на нашей стороне. Свои оценки с разной степенью успеха еще по разу оспаривали Дина и Арина. Но в целом недовольство судейством, похоже, было у всех, кроме Ашрам. Количество протестов зашкаливало.

Ну, а на ленте у Арины завязался узел. Это значило конец мечте об олимпийской медали. О золоте речи не шло и так, но бронза-то, казалось, была уже в кармане… Тренер Вера Шаталина в ожидании оценок, казалось, окаменела. Сил не было даже чтобы обнять ученицу. Арина прятала эмоции под маской — редкий случай, когда она пришлась кстати.

А на трибуне заплакала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. В этот момент она окончательно из комментатора превратилась обратно в спортсменку. «Ариша, ты лучшая!» — кричала Рита так, что даже на соседней арене было слышно.

На это было больно смотреть

Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу. В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка просто кайфовала. На трибунах израильская делегация танцевала, и тут Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила маленькую потерю. Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.

Если честно, Дина выходила на заключительное упражнение уже в статусе серебряного призера. Догнать Ашрам было нереально — в ленте такие высокие баллы не получают. Но наша Дина крепче любого оловянного солдатика. Если она кому-то и проигрывает многоборье, то только сестре. Что там сказала ей по видеосвязи Ирина Винер-Усманова перед выходом на ковер?

Дина была безупречна. Настолько, что когда судьи еще пять долгих минут тянули с оценками, мы даже поверили в золото. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем обнявшись и прижимали к себе любимых плюшевых зверей. А все остальные гимнастки уже поздравляли Ашрам с победой. На это было больно смотреть: две обнявшиеся сестры в слезах и ликующий весь остальной мир против них.

Чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте. Этот олимпийский финал точно войдет в историю как самый драматичный. И поколения российских гимнасток будут тренироваться с мыслью, как сделать так, чтобы больше никогда ничего подобного не случилось.