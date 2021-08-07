Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
30
17
2США
34
37
32
5Россия
19
25
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
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Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Исмаил Мужукаев
Гаджимурад Рашидов
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Джозеф Чунг
Ахмед Эльгенди
Чун Чин Хва
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Дания
Великобритания
Франция
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Египет
Испания
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Испания
США
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Сербия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Личное первенство. Женщины. Финал
Линой Ашрам
Дина Аверина
Алина Горносько
Результаты
Бокс
до 69 кг. Женщины. Финал
Бьюсеназ Сурменели
Гу Хон
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Ян Цзянь
Томас Дэйли
Результаты
Бокс
до 75 кг. Мужчины. Финал
Александр Хижняк
Эберт Соуза
Результаты
Бокс
до 51 кг. Женщины. Финал
Бьюс Наз Чакироглу
Стойка Крастева
Результаты
Бокс
до 52 кг. Мужчины. Финал
Карло Паалам
Гэлал Яфаи
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
Венгрия
Россия
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Финал
Бейсбол. Мужчины. Финал
13:00скороСШАЯпония
Карате. Женщины. 1/2 финала
13:20скороИрина ЗарецкаяГон Ли
Карате. Женщины. 1/2 финала
13:30скороФерьял АбделазизСофия Берульцева
Легкая атлетика. Женщины
13:35скороВысота. Женщины. Финал
Карате. Женщины
13:55скороЖенщины. свыше 61 кг. Финал
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороСловенияАвстралия
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скороКопье. Мужчины. Финал
Футбол. Мужчины. Финал
14:30онлайнБразилия0Испания0
Легкая атлетика. Мужчины
14:40скоро1500 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороНамуунцецег Цогт ОчирМария Стадник
Гандбол. Мужчины. Финал
15:00скороФранцияДания
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:10скороОксана ЛивачСара Хильдебрандт
Волейбол. Мужчины. Финал
15:15скороФранцияРоссия
Вольная борьба. Женщины. Финал
15:25скороЮи СусакиСунь Янань
Легкая атлетика. Женщины
15:30скороЭстафета 4х400 м. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
15:50скороЭстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года

Сенсационный итог финала в художественной гимнастике: сестры Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам.

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Олимпиада-2020. Художественная гимнастика.
Личное многоборье. Финал
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна. Во-первых, тут обычно не выступают долго — у большинства участниц Олимпиада будет в жизни всего одна. А во-вторых, конкуренция внутри российской команды сейчас такова, что отобраться на Игры — это чуть ли не сложнее, чем потом их выиграть. А уж сделать это сестрам-близняшкам — вообще что-то невероятное!

— Сестрам Авериным легче, потому что их двое. Они знают: если что, рядом всегда будет родной человек, — говорила еще несколько лет назад Александра Солдатова.

Но устроить семейный праздник в финале Олимпиады мегасложно. Братья Кличко принципиально не выходили биться против друг друга, братья Белоглазовы специально выступали в разных весовых категориях. А вот сестрам Авериным предстояло сражение вдвоем против остального мира. Как потом оказалось, эта битва стала исторической…

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Страсть и красота в олимпийском Токио

На ногах Арины не было живого места

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Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и из-за этого даже не выступала на заключительном предолимпийском турнире — Кубке вызова в Москве. А уже в Токио, на опробовании и в квалификации, держалась за поясницу. Что за травма, Арина накануне говорить отказалась. Но короткое «осталось один день потерпеть, и все» — лишнее напоминание, что для нее на самом деле значил олимпийский финал.

И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Сестрички не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности. В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.

И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили. Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27.900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений. Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.

Узел на ленте Арины

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Ну, а дальше все покатилось в каком-то фантастическом направлении. Словно ущипнешь себя, откроешь снова глаза — и все нормально, сестры Аверины делят между собой золото и серебро. Так было, казалось, всегда, с тех пор как после Рио сестрички вышли на первый план в нашей сборной.

Логично объяснить происходящее на ковре было невозможно. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче. К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они почему-то были не на нашей стороне. Свои оценки с разной степенью успеха еще по разу оспаривали Дина и Арина. Но в целом недовольство судейством, похоже, было у всех, кроме Ашрам. Количество протестов зашкаливало.

Ну, а на ленте у Арины завязался узел. Это значило конец мечте об олимпийской медали. О золоте речи не шло и так, но бронза-то, казалось, была уже в кармане… Тренер Вера Шаталина в ожидании оценок, казалось, окаменела. Сил не было даже чтобы обнять ученицу. Арина прятала эмоции под маской — редкий случай, когда она пришлась кстати.

А на трибуне заплакала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. В этот момент она окончательно из комментатора превратилась обратно в спортсменку. «Ариша, ты лучшая!» — кричала Рита так, что даже на соседней арене было слышно.

На это было больно смотреть

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Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу. В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка просто кайфовала. На трибунах израильская делегация танцевала, и тут Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила маленькую потерю. Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.

Если честно, Дина выходила на заключительное упражнение уже в статусе серебряного призера. Догнать Ашрам было нереально — в ленте такие высокие баллы не получают. Но наша Дина крепче любого оловянного солдатика. Если она кому-то и проигрывает многоборье, то только сестре. Что там сказала ей по видеосвязи Ирина Винер-Усманова перед выходом на ковер?

Дина была безупречна. Настолько, что когда судьи еще пять долгих минут тянули с оценками, мы даже поверили в золото. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем обнявшись и прижимали к себе любимых плюшевых зверей. А все остальные гимнастки уже поздравляли Ашрам с победой. На это было больно смотреть: две обнявшиеся сестры в слезах и ликующий весь остальной мир против них.

Чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте. Этот олимпийский финал точно войдет в историю как самый драматичный. И поколения российских гимнасток будут тренироваться с мыслью, как сделать так, чтобы больше никогда ничего подобного не случилось.

Наталья Марьянчик

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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