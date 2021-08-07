Дина Аверина расплакалась после объявления оценок на ОИ: видео
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская художественная гимнастка Дина Аверина не сдержала эмоций во время объявления оценок в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская художественная гимнастка Дина Аверина не сдержала эмоций во время объявления оценок в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Дина Аверина заняла второе место, уступив победившей израильтянке Линой Ашрам 15 сотых балла. Тренерский штаб во время выступлений подал два протеста на решения арбитров по оценкам Авериной, но результаты россиянки были оставлены без изменений.
После объявления оценок Аверина не смогла сдержать слез и расплакалась во время интервью.
Сестра Дины — Арина Аверина заняла четвертое место. Российские художественные гимнастки остались без золота Олимпийских игр в индивидуальном многоборье впервые с 1996 года.