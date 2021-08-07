Дина Аверина: Ариша после первого вида пришла и сказала: «Все, нам конец»
Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала завоевание серебра в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото — у израильтянки Линой Ашрам.
Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала завоевание серебра в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото — у израильтянки Линой Ашрам.
— Сегодня я сделала свой максимум, не допустила потерь, грубых ошибок, а девочка, которая стала олимпийской чемпионкой, потеряла ленту. И стала первой. Как это можно комментировать? Больше всего именно за это обидно.
Да, если бы мы обе сделали чисто, можно было бы
— Когда поняли, что судейство странное?
— С первого вида, обруча. Когда Ариша после него пришла, то сказала: «Все, нам конец». Ее сразу же стали зажимать. Потом пошли мяч и булавы. И после булав, которые Ариша очень боялась, она пришла и сказала: «Я сделала их идеально». А ей поставили на два балла ниже. Но все равно нужно было бороться до конца, верить в чудо. Я верила, но, к сожалению, не получилось.
— Совесть чиста?
— Я сделала все, что смогла, и совесть чиста. Поэтому я молодец.
— Хватит сил завтра прийти поддержать групповое упражнение?
— Конечно, мы придем, поболеем, тем более, что им тоже будет завтра сложно. Нужно хоть
— Ирина Винер что сказала после завершения многоборья?
— Она звонила Вере Шаталиной и Ирине Зеновке, но я с ней не разговаривала. Последнее, что она мне сказала — напутствие перед лентой. Больше не общались.