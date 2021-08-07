Дина Аверина: Ариша после первого вида пришла и сказала: «Все, нам конец»

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— Сегодня я сделала свой максимум, не допустила потерь, грубых ошибок, а девочка, которая стала олимпийской чемпионкой, потеряла ленту. И стала первой. Как это можно комментировать? Больше всего именно за это обидно.

Да, если бы мы обе сделали чисто, можно было бы как-то еще комментировать, но так как она допустила ошибку и выиграла — у меня нет слов.

— Когда поняли, что судейство странное?

— С первого вида, обруча. Когда Ариша после него пришла, то сказала: «Все, нам конец». Ее сразу же стали зажимать. Потом пошли мяч и булавы. И после булав, которые Ариша очень боялась, она пришла и сказала: «Я сделала их идеально». А ей поставили на два балла ниже. Но все равно нужно было бороться до конца, верить в чудо. Я верила, но, к сожалению, не получилось.

— Совесть чиста?

— Я сделала все, что смогла, и совесть чиста. Поэтому я молодец.

— Хватит сил завтра прийти поддержать групповое упражнение?

— Конечно, мы придем, поболеем, тем более, что им тоже будет завтра сложно. Нужно хоть чем-то им помочь с трибун.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа

— Ирина Винер что сказала после завершения многоборья?