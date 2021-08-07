Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде

Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 — за техническую, 98,8000 — за произвольную). Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.