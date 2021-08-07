Борец Садулаев принес России золото ОИ в категории до 97 кг

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
30
17
2США
34
37
32
5Россия
19
25
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
Гольф
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Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Нирай Чопра
Якуб Вадлейх
Витезслав Веселы
Результаты
Карате
свыше 61 кг. Женщины. Финал
Ирина Зарецкая
Ферьял Абделазиз
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Исмаил Мужукаев
Гаджимурад Рашидов
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Джозеф Чунг
Ахмед Эльгенди
Чун Чин Хва
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Дания
Великобритания
Франция
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Египет
Испания
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Испания
США
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Сербия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Личное первенство. Женщины. Финал
Линой Ашрам
Дина Аверина
Алина Горносько
Результаты
Бокс
до 69 кг. Женщины. Финал
Бьюсеназ Сурменели
Гу Хон
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Ян Цзянь
Томас Дэйли
Результаты
Бокс
до 75 кг. Мужчины. Финал
Александр Хижняк
Эберт Соуза
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
13:35скороВысота. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороСловенияАвстралия
Карате. Мужчины. Финал
14:05скороТарег ХамедиСайад Ганджзадех
Футбол. Мужчины. Финал
14:30онлайнБразилия0Испания0
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороНамуунцецег Цогт ОчирМария Стадник
Гандбол. Мужчины. Финал
15:00скороФранцияДания
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:10скороОксана ЛивачСара Хильдебрандт
Волейбол. Мужчины. Финал
15:15скороФранцияРоссия
Вольная борьба. Женщины. Финал
15:25скороЮи СусакиСунь Янань
Легкая атлетика. Женщины
15:30скороЭстафета 4х400 м. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
15:50скороЭстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Скрэтч
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/4 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
8.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на время
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороШвецияL SF2
14:59 (мск), источник: Матч ТВ

Борец Садулаев принес России золото ОИ в категории до 97 кг

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Игр в Токио в весовой категории до 97 кг.

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Источник: РИА "Новости"

В финальной схватке россиянин одолел представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:3. Американец стал обладателем серебра.

Бронзовые медали в этом виде завоевали кубинец Рейнерис Салас и итальянец Абраам Коньедо. В схватках за медали они оказались сильнее Шарифа Шарифова (Азербайджан) и Сулеймана Карадениза (Турция) соответственно.

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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