Борец Садулаев принес России золото ОИ в категории до 97 кг
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Игр в Токио в весовой категории до 97 кг.
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Игр в Токио в весовой категории до 97 кг.
В финальной схватке россиянин одолел представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:3. Американец стал обладателем серебра.
Бронзовые медали в этом виде завоевали кубинец Рейнерис Салас и итальянец Абраам Коньедо. В схватках за медали они оказались сильнее Шарифа Шарифова (Азербайджан) и Сулеймана Карадениза (Турция) соответственно.