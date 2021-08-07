Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен завоевал золотую медаль в беге на 1 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 28,32 секунды, установив олимпийский рекорд (предыдущее достижение было установлено ранее на Олимпиаде в Токио кенийцем Абелем Кипсангом — 3.31,65). Второе место занял Тимоти Черуийот из Кении (3.29,01), третьим стал британец Джош Керр (3.29,05).

Ингебригтсену 20 лет, на его счету две победы на чемпионате Европы и три — на европейском первенстве в помещении.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (34−37−32), третьей — сборная Японии (25−12−17), четвертой — команда Великобритании (20−21−22), на пятой строчке располагаются россияне (19−25−23).