Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
31
18
2США
36
38
33
4Россия
20
25
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Карате
свыше 75 кг. Мужчины. Финал
Тарег Хамеди
Сайад Ганджзадех
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Словения
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Нирай Чопра
Якуб Вадлейх
Витезслав Веселы
Результаты
Карате
свыше 61 кг. Женщины. Финал
Ирина Зарецкая
Ферьял Абделазиз
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Мария Ласицкене
Никола Макдермотт
Ярослава Могучих
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Исмаил Мужукаев
Гаджимурад Рашидов
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Джозеф Чунг
Ахмед Эльгенди
Чун Чин Хва
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. Финал
15:00скороФранцияДания
Волейбол. Мужчины. Финал
15:15скороФранцияРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Скрэтч
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/4 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
8.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на время
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороШвецияL SF2
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
8.08скороХорватияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Заезд за 5-е место
Баскетбол. Женщины. Финал
8.08скороСШАЯпония
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на выбывание
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Заезд за 7-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Финал
8.08скороБразилияСША
15:31 (мск), источник: Vesti.kz

Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх

Казахстанские спортсмены впервые в истории закончили выступление на летних Олимпийских играх без золотых медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В Токио-2020 Казахстан смог завоевать только бронзовые награды — восемь медалей.

На предыдущих Играх в копилке национальной сборной было как минимум одно золото и серебро. На Олимпиаде в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Лондоне- 2012 казахстанские спортсмены выиграли по три золотые медали, в Пекине-2008 — две, в Афинах-2004 — одну.

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Страсть и красота в олимпийском Токио

Выступление в Токио оказалось худшим в истории Казахстан на летних ОИ. Меньше медалей было только в Сиднее-200 — семь наград, но в их числе были три золотые и четыре серебряные.

ОлимпиадаЗСБВсего
Атланта-199634411
Сидней-20003407
Афины-20041438
Пекин-20082349
Лондон-201231711
Рио-2016351018
Токио-20200088
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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Центр водного поло Тацуми
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