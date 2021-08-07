Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх
Казахстанские спортсмены впервые в истории закончили выступление на летних Олимпийских играх без золотых медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские спортсмены впервые в истории закончили выступление на летних Олимпийских играх без золотых медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Токио-2020 Казахстан смог завоевать только бронзовые награды — восемь медалей.
На предыдущих Играх в копилке национальной сборной было как минимум одно золото и серебро. На Олимпиаде в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Лондоне- 2012 казахстанские спортсмены выиграли по три золотые медали, в Пекине-2008 — две, в Афинах-2004 — одну.
Выступление в Токио оказалось худшим в истории Казахстан на летних ОИ. Меньше медалей было только в Сиднее-200 — семь наград, но в их числе были три золотые и четыре серебряные.
|Олимпиада
|З
|С
|Б
|Всего
|Атланта-1996
|3
|4
|4
|11
|Сидней-2000
|3
|4
|0
|7
|Афины-2004
|1
|4
|3
|8
|Пекин-2008
|2
|3
|4
|9
|Лондон-2012
|3
|1
|7
|11
|Рио-2016
|3
|5
|10
|18
|Токио-2020
|0
|0
|8
|8