Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх

В Токио-2020 Казахстан смог завоевать только бронзовые награды — восемь медалей.

На предыдущих Играх в копилке национальной сборной было как минимум одно золото и серебро. На Олимпиаде в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Лондоне- 2012 казахстанские спортсмены выиграли по три золотые медали, в Пекине-2008 — две, в Афинах-2004 — одну.

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий Страсть и красота в олимпийском Токио

Выступление в Токио оказалось худшим в истории Казахстан на летних ОИ. Меньше медалей было только в Сиднее-200 — семь наград, но в их числе были три золотые и четыре серебряные.