Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей стала украинка Ярослава Магучих.
Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира. Также в активе 28-летней россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.
На Олимпиаде 2012 года в женских прыжках в высоту победу одержала россиянка Анна Чичерова.
В общем зачете российская команда располагается на четвертом месте, имея в активе 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место занимает команда Китая (38−31−18), второе — США (36−39−33), третье — Японии (27−12−17).
Олимпиада завершится 8 августа.