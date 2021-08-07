Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
31
18
2США
36
39
33
4Россия
20
26
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
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Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Франция
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Футбол
Мужчины. Финал
Бразилия
Испания
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Карате
свыше 75 кг. Мужчины. Финал
Тарег Хамеди
Сайад Ганджзадех
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Словения
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Нирай Чопра
Якуб Вадлейх
Витезслав Веселы
Результаты
Карате
свыше 61 кг. Женщины. Финал
Ирина Зарецкая
Ферьял Абделазиз
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Мария Ласицкене
Никола Макдермотт
Ярослава Могучих
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Скрэтч
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/4 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
8.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на время
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороШвецияНорвегия
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
8.08скороХорватияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Заезд за 5-е место
Баскетбол. Женщины. Финал
8.08скороСШАЯпония
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на выбывание
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Заезд за 7-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Финал
8.08скороБразилияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка по очкам
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
8.08скороВенгрияИспания
16:55 (мск), источник: ТАСС

Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Ботсваны.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская сборная США победила в легкоатлетической эстафете 4×400 м на Олимпийских играх в Токио.

Результат команды составил 2 минуты 55,70 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (2.57,18), третье — команда Ботсваны (2.57,27).

В общем медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 31 серебряная, 18 бронзовых наград), второй идет команда США (36−39−33), третьей — Японии (27−12−17), сборная России располагается на четвертой строчке (20−25−23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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