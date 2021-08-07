Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх
Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Ботсваны.
Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Ботсваны.
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужская сборная США победила в легкоатлетической эстафете 4×400 м на Олимпийских играх в Токио.
Результат команды составил 2 минуты 55,70 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (2.57,18), третье — команда Ботсваны (2.57,27).
В общем медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 31 серебряная, 18 бронзовых наград), второй идет команда США (36−39−33), третьей — Японии (27−12−17), сборная России располагается на четвертой строчке (20−25−23).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.