Стал известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия летних Игр-2020 в Токио, сообщается в
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия летних Игр-2020 в Токио, сообщается в
«Это — большая честь. К слову, еще в 2016 году в
7 августа борец в финале турнира в весовой категории до 97 кг победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера и принес России 19-е золото в Токио.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.
Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.