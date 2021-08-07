Футболист «Зенита» принес сборной Бразилии вторую подряд победу на Олимпиаде
Мужская сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры. Решающий гол в дополнительное время забил форвард «Зенита» Малком.
Мужская сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры. Решающий гол в дополнительное время забил форвард «Зенита» Малком.
В финале Олимпиады в Токио, который прошел в субботу, 7 августа, бразильская команда победила сборную Испании. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол бразильца Матеуса испанцы ответили точным ударом Микеля Оярсабаля.
Во втором дополнительном тайме единственный мяч забила сборная Бразилии. Отличился форвард «Зенита» Малком.
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