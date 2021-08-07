Золотой Малком! Гол форварда «Зенита» принес Бразилии олимпийский титул, а Дани Алвес стал еще более великим

Бразилия — Испания — 2:1 (1:0)

Голы: Кунья, 45 (1:0). Ойярсабаль, 61 (1:1). Малком, 108 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ришарлисон, 38 (мимо)

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 106), Ришарлисон (Паулинью, 114), Кунья (Малком, 91), Антони (Менину, 112).

Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья (Вальехо, 91), Гарсия, О. Хиль (Миранда, 91), Мерино (Солер, 46), Субименди (Монкайола, 112), Педри, Асенсио (Б. Хиль, 46), Ойярсабаль (Мир, 104), Ольмо.

Предупреждения: Арана, 20. Гарсия, 26. Ришарлисон, 31. Кунья, 65. Дуглас Луис, 89. Б. Хиль, 105+1.

Футбол на Олимпиадах начинается до церемонии открытия Игр, а потом уходит в тень. Как минимум до старта плей-офф или вплоть до финального матча. В этот раз у него была роскошная вывеска. С одной стороны, Испания — последняя европейская команда, бравшая олимпийское золото на домашнем турнире-1992. С другой — вышедшая в финал на третьих Играх кряду Бразилия, гарантировавшая себе рекордный — седьмой по счету комплект медалей.

После периодически клонивших в сон полуфиналов, где ответственность за результат почти убила зрелище, в субботу хотелось видеть футбол, соответствующий уровню исполнителей. Тем более, на поле вышли уникальные в своем роде игроки. У Бразилии — ее 38-летний капитан и обладатель 42 титулов Дани Алвес. У Испании — 18-летний вундеркинд Педри. Главная надежда «Барселоны» и наследник великих Хави и Иньесты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSHTeVkIthg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSHTeVkIthg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSHTeVkIthg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для юноши, который, как и еще пять футболистов «Красной фурии», выступил на Евро-2020, встреча в Йокагаме стала 73-й с момента начала сезона! Никто в Старом Свете так много не играл, и «Барса», естественно, была против нещадной эксплуатации Педри. Только Испания уникальна тем, что клубы не имеют право наложить вето на вызов футболистов в олимпийскую команду. Это точно не Бразилия, где «Фламенго» отстаивал своего форварда Педро через суд, тогда как апелляцию каталонцев отклонили.

Что до не разочаровавшего в итоге финального матча, то ему требовался эпизод, который раскроет игру, и такой случился, когда Диегу Карлос пытался не дать Дани Ольмо забить после скидки Ойярсабаля. Бразилец «любит» поражать свои ворота, но в этот раз после собственной срезки он исполнил акробатический номер, выбив мяч с линии ворот. И после этого Бразилия проснулась, включившись на полную мощь.

Желания же у всех было через край, но и тут не нашлось равных Дани Алвесу. Девять человек из десяти, наверное, просто не успели бы к подаче потенциального зенитовца Клаудинью, однако ветеран отработал момент на 150 процентов и в борьбе с Кукурельей сумел от линии поля вернуть мяч в центр штрафной. Испанцы этого, похоже, не ждали, тогда как находившийся в окружении трех соперников Матеус Кунья, которого также сватали в Питер, разобрался с Пау Торресом и вогнал мяч в угол.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSRqSr_KrWH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSRqSr_KrWH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSRqSr_KrWH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Goal (@goalglobal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Такую бы ответственность лучшему снайперу турнира Ришарлисону, который накануне финала, кажется, поссорился с капризной Фортуной! Сначала форвард «Эвертона» промахнулся с отличного паса Араны. Потом — когда в игру включился ВАР, и арбитр убедился, что допустивший ошибку на выходе Унаи Симон вместо мяча врезался в соперника — не попал в створ с пенальти. Со штатными пенальтистами у Бразилии явные проблемы, если вспомнить, как Кунья смазал свой подход к «точке» в игре с Германией.

А какой номер исполнил Ришарлисон уже во втором тайме, изящным финтом усадив на газон Оскара Хиля! До цели было несколько метров, однако мяч остановили нога Симона и каркас ворот. В итоге — в полном соответствии с законами драматургии — Испания отыгралась. Солер вырезал подачу в район дальней штанги, и там Дани Алвес не уследил за Ойярсабалем.

Концовка основного времени — лучший отрезок «Красной фурии», по ходу которого бразильцев дважды спасла перекладина. И если Оскар Хиль лишь навешивал по слишком крутой траектории, то новичок «Тоттенхэма» Брайан Хиль классно выстрелил из-за штрафной. Только после этого Андре Жардине сделал первую замену, как и в полуфинале, дав зенитовцу Малкому отыграть дополнительные полчаса.

Они прошли уже под диктовку «Селесао», а представитель РПЛ стал весьма заметной фигурой, отметившись и в комбинационной игре, и при исполнении «стандартов».