Золотой Малком! Гол форварда «Зенита» принес Бразилии олимпийский титул, а Дани Алвес стал еще более великим

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
31
18
2США
36
39
33
4Россия
20
26
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Франция
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Футбол
Мужчины. Финал
Бразилия
Испания
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Карате
свыше 75 кг. Мужчины. Финал
Тарег Хамеди
Сайад Ганджзадех
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Словения
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Нирай Чопра
Якуб Вадлейх
Витезслав Веселы
Результаты
Карате
свыше 61 кг. Женщины. Финал
Ирина Зарецкая
Ферьял Абделазиз
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Мария Ласицкене
Никола Макдермотт
Ярослава Могучих
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Скрэтч
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/4 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
8.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на время
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороШвецияНорвегия
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
8.08скороХорватияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Заезд за 5-е место
Баскетбол. Женщины. Финал
8.08скороСШАЯпония
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на выбывание
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Заезд за 7-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Финал
8.08скороБразилияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка по очкам
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
8.08скороВенгрияИспания
18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Золотой Малком! Гол форварда «Зенита» принес Бразилии олимпийский титул, а Дани Алвес стал еще более великим

Олимпийский футбольный финал завершился вторым кряду триумфом бразильской сборной.

Наверх
Источник: Reuters

Бразилия — Испания — 2:1 (1:0)
Голы: Кунья, 45 (1:0). Ойярсабаль, 61 (1:1). Малком, 108 (2:1).
Нереализованный пенальти: Ришарлисон, 38 (мимо)
Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 106), Ришарлисон (Паулинью, 114), Кунья (Малком, 91), Антони (Менину, 112).
Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья (Вальехо, 91), Гарсия, О. Хиль (Миранда, 91), Мерино (Солер, 46), Субименди (Монкайола, 112), Педри, Асенсио (Б. Хиль, 46), Ойярсабаль (Мир, 104), Ольмо.
Предупреждения: Арана, 20. Гарсия, 26. Ришарлисон, 31. Кунья, 65. Дуглас Луис, 89. Б. Хиль, 105+1.

Футбол на Олимпиадах начинается до церемонии открытия Игр, а потом уходит в тень. Как минимум до старта плей-офф или вплоть до финального матча. В этот раз у него была роскошная вывеска. С одной стороны, Испания — последняя европейская команда, бравшая олимпийское золото на домашнем турнире-1992. С другой — вышедшая в финал на третьих Играх кряду Бразилия, гарантировавшая себе рекордный — седьмой по счету комплект медалей.

После периодически клонивших в сон полуфиналов, где ответственность за результат почти убила зрелище, в субботу хотелось видеть футбол, соответствующий уровню исполнителей. Тем более, на поле вышли уникальные в своем роде игроки. У Бразилии — ее 38-летний капитан и обладатель 42 титулов Дани Алвес. У Испании — 18-летний вундеркинд Педри. Главная надежда «Барселоны» и наследник великих Хави и Иньесты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для юноши, который, как и еще пять футболистов «Красной фурии», выступил на Евро-2020, встреча в Йокагаме стала 73-й с момента начала сезона! Никто в Старом Свете так много не играл, и «Барса», естественно, была против нещадной эксплуатации Педри. Только Испания уникальна тем, что клубы не имеют право наложить вето на вызов футболистов в олимпийскую команду. Это точно не Бразилия, где «Фламенго» отстаивал своего форварда Педро через суд, тогда как апелляцию каталонцев отклонили.

Что до не разочаровавшего в итоге финального матча, то ему требовался эпизод, который раскроет игру, и такой случился, когда Диегу Карлос пытался не дать Дани Ольмо забить после скидки Ойярсабаля. Бразилец «любит» поражать свои ворота, но в этот раз после собственной срезки он исполнил акробатический номер, выбив мяч с линии ворот. И после этого Бразилия проснулась, включившись на полную мощь.

Желания же у всех было через край, но и тут не нашлось равных Дани Алвесу. Девять человек из десяти, наверное, просто не успели бы к подаче потенциального зенитовца Клаудинью, однако ветеран отработал момент на 150 процентов и в борьбе с Кукурельей сумел от линии поля вернуть мяч в центр штрафной. Испанцы этого, похоже, не ждали, тогда как находившийся в окружении трех соперников Матеус Кунья, которого также сватали в Питер, разобрался с Пау Торресом и вогнал мяч в угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такую бы ответственность лучшему снайперу турнира Ришарлисону, который накануне финала, кажется, поссорился с капризной Фортуной! Сначала форвард «Эвертона» промахнулся с отличного паса Араны. Потом — когда в игру включился ВАР, и арбитр убедился, что допустивший ошибку на выходе Унаи Симон вместо мяча врезался в соперника — не попал в створ с пенальти. Со штатными пенальтистами у Бразилии явные проблемы, если вспомнить, как Кунья смазал свой подход к «точке» в игре с Германией.

А какой номер исполнил Ришарлисон уже во втором тайме, изящным финтом усадив на газон Оскара Хиля! До цели было несколько метров, однако мяч остановили нога Симона и каркас ворот. В итоге — в полном соответствии с законами драматургии — Испания отыгралась. Солер вырезал подачу в район дальней штанги, и там Дани Алвес не уследил за Ойярсабалем.

Концовка основного времени — лучший отрезок «Красной фурии», по ходу которого бразильцев дважды спасла перекладина. И если Оскар Хиль лишь навешивал по слишком крутой траектории, то новичок «Тоттенхэма» Брайан Хиль классно выстрелил из-за штрафной. Только после этого Андре Жардине сделал первую замену, как и в полуфинале, дав зенитовцу Малкому отыграть дополнительные полчаса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они прошли уже под диктовку «Селесао», а представитель РПЛ стал весьма заметной фигурой, отметившись и в комбинационной игре, и при исполнении «стандартов».

А потом Малком исполнил номер, который навсегда войдет в истории бразильского футбола. На рывке выиграл борьбу у испанского капитана Вальехо, и вслед за ним поставил в тупик Унаи Симона. В общем, Малком сделал то, что не удалось в Лондоне-2012 Халку, который за месяц до перехода в «Зенит» тоже забил в финале, но тогда его команда уступила Мексике. 43-й титул великого Дани Алвеса — в том числе и заслуга нынешнего зенитовца, забившего золотой мяч. Ликуй, Бразилия!

Во время загрузки произошла ошибка.
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Главные темы
Садулаев расправился с американцем и принес России золото ОИ
Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм
Триумф Бразилии: Малком — золотой, а Дани Алвес — великий
Ромашина — семикратная чемпионка ОИ. Такого еще не было
ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике
Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией
Стал известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
Игры в Токио: итоги 7 августа
Французские гандболисты стали олимпийскими чемпионами в Токио
Сборная Японии по бейсболу выиграла золото Олимпийских игр
Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх
Нирадж Чопра завоевал золото в метании копья на Олимпиаде
Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Россиянка Мария Ласицкене - олимпийская чемпионка в прыжках в высоту!
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м
Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде
Казахстанский борец-вольник проиграл призеру ЧМ и остался без бронзы Олимпиады-2020
Дина Аверина: Ариша после первого вида пришла и сказала: «Все, нам конец»
Российский борец Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в Токио
Дина Аверина расплакалась после объявления оценок на ОИ: видео
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
«Судьи, горите в аду!» Россияне в ярости от серебра Дины Авериной в Токио
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за избиение коня
«Настоящие бандиты, просто стыдно!» Тарасова — о судействе художественной гимнастики на ОИ
Алина Горносько стала бронзовым призером олимпийского турнира по художественной гимнастике
Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Игр в художественной гимнастике
Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне
Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи
Женская сборная США по водному поло выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
Прыгун в воду Минибаев обновит татуировку после удачного выступления на Олимпиаде в Токио
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
35Страсть и красота в олимпийском Токио
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
34Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 6 августа
12Гаджимагомедов даже не улыбнулся, когда получил серебряную медаль
10Зенфира с бронзой
16Не плачь Анжелика, в Париже будет золото!
Судьи повысили Арине Авериной оценку за выступление с булавами после протеста от сборной России
Китайцы завоевали золотую и серебряные медали Олимпиады по прыжкам с 10 метров, Бондарь — четвертый
Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча
Зарубиться насмерть с Америкой, а после этого проиграть матч за бронзу. Драма российского водного поло
Софья Берульцева победила чемпионку мира и принесла Казахстану восьмую медаль на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Поздняков: мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими
Украинский боксёр Хижняк стал серебряным медалистом Олимпиады, проиграв нокаутом в финале
Сборная России проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?
Как отдыхают уставшие олимпийцы: фото
Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь