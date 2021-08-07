Второй подвиг подряд России не удался. Франция — олимпийский чемпион по волейболу

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
31
18
2США
36
39
33
4Россия
20
26
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Франция
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Футбол
Мужчины. Финал
Бразилия
Испания
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Карате
свыше 75 кг. Мужчины. Финал
Тарег Хамеди
Сайад Ганджзадех
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Словения
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Нирай Чопра
Якуб Вадлейх
Витезслав Веселы
Результаты
Карате
свыше 61 кг. Женщины. Финал
Ирина Зарецкая
Ферьял Абделазиз
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даулет Ниязбеков
Байранг Байранг
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Калкидан Гезаегне
Летесенбет Гидей
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Мария Ласицкене
Никола Макдермотт
Ярослава Могучих
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
8.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороКореяСербия
Водное поло. Мужчины. Матч за 7-е место
8.08скороЧерногорияИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Скрэтч
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/4 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
8.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на время
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
8.08скороШвецияНорвегия
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
8.08скороХорватияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Заезд за 5-е место
Баскетбол. Женщины. Финал
8.08скороСШАЯпония
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороСпринт. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка на выбывание
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Заезд за 7-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
8.08скороКейрин. Мужчины. Финал
Волейбол. Женщины. Финал
8.08скороБразилияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
8.08скороОмниум. Женщины. Гонка по очкам
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
8.08скороВенгрияИспания
20:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Второй подвиг подряд России не удался. Франция — олимпийский чемпион по волейболу

Российская команда уступила в финале в напряженнейшей борьбе — 2:3.

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фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Финал
Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Франция — крайне неприятный оппонент. Вроде бы есть супербомбардир Нгапет и связующий с сумасшедшей подачей Бризар, но в остальном это ровная, очень качественная команда без звезд такой величины, как эти двое.

Но вместе с тем у всех «Трехцветных» — прекрасные навыки игры в защите, в сантиметрах от паркета, они иногда тащат какие-то невероятные мячи. Если не добивать до пола против такого соперника, то проблемы гарантированы. «Земляные червяки», как с юмором, но и не без уважения называют подобные коллективы, выматывают оппонента бесконечными сейвами, а потом берут свое за счет какого-нибудь «мусорного» мяча в атаке.

Секрет французов

Наши, конечно, прекрасно осведомлены о манере французов. Поэтому в первом сете связующий Кобзарь при первой же возможности нагружал оба наших центра, Куркаева (заменившего в старте Вольвича) и Яковлева. Это до определенного момента работало: «большие» реализовали в партии пять из шести попыток, да и в тот единственный раз, когда мяч остался в игре, россияне добили его в следующей атаке.

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Прибавьте сюда уверенный прием — и становится понятно, почему команда Саммелвуо повела 22:18. Но тут на подачу вышел Бризар…

Пасующий французов принялся засаживать в нашу площадку со всей дури, к чему мы оказались не готовы. Несколько «снарядов» от Бризара позволили «Трехцветным» достать Россию, затем сработала та самая оборона, плюс помогли удачные действия в атаке. Так Франция в самой концовке вырвала уже безнадежный, казалось бы, сет — 25:23.

Начало второго стало продолжением заключительных розыгрышей первого. Франция каким-то невероятным образом подтаскивала совершенно нетащимое, по полной программе расчехлил свою пушку Нгапет (всего в матче он наберет 26 очков). К тому же еще на старте финала россияне стали испытывать трудности со своей подачей — пять ошибок, то же самое продолжилось после перерыва. В итоге отрыв быстро дорос до комфортных для соперника пяти мячей. 11:6, 13:8, 15:10… А потом счет стал и вовсе 19:12.

Россияне сумели приблизиться — 19:16, дав надежду на повторение сценария третьего сета полуфинала с Бразилией, когда сумели героически ликвидировать гандикап с 13:20. Однако французы почти сразу сделали пару брейков за счет все той же обороны на задней линии и блока, Патри сделал эйс — и вот на табло уже 17:25. А по поднятым мячам в защите счет по итогам двух партий оказался 17:11 в пользу «Трехцветных» — вот и весь секрет…

Во время загрузки произошла ошибка.

Погоня

Чтобы переломить ход финала, Саммелвуо требовалось что-то срочно менять. Финн пошел на перестановки: третий сет у нас начали Панков вместо Кобзаря и Подлесных вместо Волкова. Поначалу работало — до 6:6 шли качели, когда каждый забивал после подачи соперника. Россия даже вышла вперед (7:6) — французы подарили нам это очко, коснувшись сетки в моменте, когда Клюка никак не доставал неудачную передачу Панкова.

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Но Нгапет… Как же хорош этот парень! Едва у наших начало что-то получаться, «девятка» «трехветных» засандалил эйс, а в следующем розыгрыше достал мяч уже за бортами, который партнеры у сетки превратили в набранное очко, накрыв двойным блоком скидку Клюки.

Создалось впечатление, что в какой-то момент разладилось у Панкова: передачи «гуляли», никак не находя нужные для партнеров высоту и темп. Тем не менее россияне сумели собраться: пару раз атаки оппонентов смягчил блок, где-то затруднили прием, удачно бил Михайлов — как результат, мы повели 16:15. Это еще ничего не значило бы, если бы помощь не пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Супер-Нгапет допустил две ошибки подряд, позволив россиянам создать задельчик, а эйс Подлесных и неудачный челлендж Франции добили ее. Сет остался за нами!

В четвертом парни Саммелвуо поначалу дали сопернику фору в три очка — их не столько завоевали «Трехцветные», сколько помогли наши ошибки. Однако что-что, а характер у этой сборной есть. Рывок, завершившийся блоком «по ногтям» Клевено от Панкова, — и мы уже впереди 9:8. В дальнейшем Россия, словно силач, гнущий подкову на ярмарке, медленно, но верно сжимала французов — два очка преимущества, три…

Во время загрузки произошла ошибка.

Трагедия тай-брейка

Ключевым моментом партии стало, пожалуй, попадание Бризара в сетку с подачи, когда на табло горело 19:18 в пользу команды ОКР. Самая опасная расстановка соперника прошла для нас без последствий, и россияне дожали сет — 25:21. Все должен был решить тай-брейк.

Который мы начали с трех брейков подряд на подаче Панкова! И едва не заработали четвертый — французы чудом подстраховали нападающего после удара в блок. Счастье, казалось, вот оно, совсем рядом…

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Разрыв в три очка держался до счета 6:3. А затем удача повернулась лицом к «Трехцветным» — усилиями в основном блестящего Нгапета они нас догнали. И даже набрали седьмой балл после чуть неточного удара Яковлева первым темпом — совсем немного в аут.

Пошли дикие по нервам и напряжению качели. Очень важный мяч после блестящей защиты сзади забил Клюка, сделав 10:10. Но как же обидно, что почти сразу россияне не справились с не самой сложной подачей Патри — 11:13…

Это решило все. Клюка вгвоздил мяч в девятый метр, но тут же Бризар выполнил неожиданную скидку, а следом Михайлов пробил в аут. Франция — чемпион. Россия — вторая.

Однако все равно снимаю шляпу перед нашей сборной. Да, повторить чудо полуфинала не получилось, но команда Саммелвуо провела выдающийся турнир.

Спасибо, пацаны! Мы не прощаемся с вами, а говорим «до свидания» — до будущих побед!

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