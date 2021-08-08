«Мы опозорились перед всем миром». Куат Хамитов отреагировал на провал Казахстана на Олимпиаде-2020 и предложил решение

«Это олимпиада показала, что как страна мы умерли. Это позор! Почему, потому что, все развитые страны с каждым годом развиваются, растут, становятся лучше, а мы с каждым годом все хуже. Никакого развития в стране, даже в спорте! Я рад что так случилось, потому все шло к этому. Никто не хочет работать, все хотят быстро для галочки и чисто для отчета. Привозят легионеров, на местных спортсменов смотрят как на скот, выбрасывают на ветер деньги на футбол и на ненужные вещи… Все делается так, будто мы живем в автономной республике!

Я считаю нужно всю старую систему уничтожить! Убрать всех, кто занимался делами спорта до этого и начать все сначала. Убрать всех стариков и дать шанс молодым. Министерство спорта, отделить от туризма и культуры. Взять под контроль всю финансовую часть. Сегодня мы как целая страна опозорились перед всем миром! Наши соседи в открытую смеются над нами, мы как нация сидим и смотрим на это как беспомощные…



Когда мы все сплотимся и начнем работать во благо одной страны, а не для личной выгоды. Где наши старшие, где патриоты?! Пора всем проснуться, пора!", — написал Хамитов на своей странице в Instagram.