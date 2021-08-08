Гимнастка Линой Ашрам: когда объявляли оценку Дины Авериной, не хватало только барабанов

«Это удивительное чувство — стоять на подиуме и на первом месте. Сумасшедший опыт, который я до сих пор не могу переварить. Я увидела огромную толпу, которая приехала из Израиля, и поблагодарила их, моего тренера и Олимпийский комитет, который всегда меня поддерживал. Я до сих пор задаю себе вопрос: неужели это произошло? Мечта? Реальность? Я всё ещё не знаю, что здесь происходит. Мне потребуется много времени, чтобы осознать это.



Момент объявления оценки Дины Авериной? Самый напряженный момент в моей жизни. Не хватало только барабанов. Я рада, что напряжённая работа, которую я выполняла в течение этих лет, в конце концов окупилась. Я сделала то, о чем мечтала всю свою жизнь», — приводит слова Линой Ашрам Sport5.