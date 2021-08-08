Премьер-министр Израиля: Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия

«Сегодня на Олимпийских играх в Токио вновь заиграла надежда, и сердце снова наполнилось гордостью. Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия. Тренировалась с 7 лет, и сегодня она исполнила свою мечту. Как сказала её мать Хедва: Чудо-женщина существует. Вперед, Израиль! Спасибо, Линой», — написал в своём «твиттере» Нафтали Бенет.