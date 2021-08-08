На Украине недоумевают, почему Могучих обнималась с капитаном Вооруженных сил РФ Ласицкене
На Украине возмутились дружеским окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.
На Украине возмутились дружеским окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Мировые СМИ облетели снимки, на которых бронзовый призёр, украинка Ярослава Могучих тепло обнималась со ставшей олимпийской чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене. При этом обе спортсменки представляют армейские клубы и имеют воинские звания. Ласицкене — капитан Вооруженных сил РФ, а Могучих, по данным разных украинских изданий, или младший лейтенант, или младший сержант.
«Младший сержант ВСУ Ярослава Могучих обнималась с капитаном вооруженных сил
Заголовок издания «Новое время»: «После завоевания бронзы. Украинка Ярослава Могучих обнималась с золотой медалисткой — капитаном Вооруженных сил РФ Марией Ласицкене».
Заголовок Espreso.tv: «После победы в Токио сержант ВСУ Могучих обнялась с доверенным лицом Путина».