Муж Ласицкене критически высказался о министре спорта России
Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки Токио Марии Ласицкене, высказался о министре спорта России Олеге Матыцине.
Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки Токио Марии Ласицкене, высказался о министре спорта России Олеге Матыцине.
«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио. Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене
Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.