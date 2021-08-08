Муж Ласицкене критически высказался о министре спорта России

«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио. Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес. Удачи, Олег Васильевич», — написал Ласицкас в Twitter.