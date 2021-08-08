Дани Алвес — самый возрастной футболист в истории Олимпиады, завоевавший золото

Как сообщает Opta Joao в «Твиттере», в свои 38 лет и 93 дня Дани Алвес — стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим золотую медаль в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх.

Напомним, в финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время.