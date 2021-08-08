Байден начал «чертовски гордиться» олимпийской сборной США после Игр в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
31
18
2США
36
39
33
5Россия
20
26
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Франция
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Абдулрашид Садулаев
Кайл Снайдер
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Тимоти Черуйот
Джош Керр
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эбрахам Коньедо Руано
Сулейман Карадениз
Результаты
Футбол
Мужчины. Финал
Бразилия
Испания
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шариф Шарифов
Рейнерис Салас Перес
Результаты
Карате
свыше 75 кг. Мужчины. Финал
Тарег Хамеди
Сайад Ганджзадех
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Такуто Отогуро
Хаджи Алиев
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Словения
Австралия
Результаты
Расписание событий
Гимнастика художественная. Женщины
05:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Баскетбол. Женщины. Финал
05:30скороСШАЯпония
Велоспорт - Трек. Мужчины
06:40скороКейрин. Мужчины. Заезд за 7-е место
Волейбол. Женщины. Финал
07:30скороБразилияСША
Велоспорт - Трек. Женщины
07:30скороОмниум. Женщины. Гонка по очкам
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
07:40скороВенгрияИспания
Бокс. Женщины. Финал
08:00скороКелли ХаррингтонБеатрис Феррейра
Бокс. Мужчины. Финал
08:15скороКейшон ДэвисЭнди Круз
Велоспорт - Трек. Женщины
08:30скороОмниум. Женщины. Итог
Бокс. Женщины. Финал
08:45скороЛорен ПрайсЛи Цянь
Гандбол. Женщины. Финал
09:00скороРоссияФранция
Бокс. Мужчины. Финал
09:15скороБаходир ДжалоловДжей Ар Торрес
Водное поло. Мужчины. Финал
10:30скороГрецияСербия
05:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден начал «чертовски гордиться» олимпийской сборной США после Игр в Токио

Президент США Джо Байден заявил, что начал «чертовски гордиться» национальной сборной после Олимпиады в Токио. Поздравление американского лидера приводит The Hill.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Не думаю, что были Олимпийские игры, подготовка к которым была бы труднее. Вы тренировались четыре года, вы подготовились, а потом пришел COVID, и вам пришлось ждать еще год. Вы проявили такое изящество и такую порядочность и просто заставили меня чертовски гордиться», — обратился к спортсменам Байден.

На данный момент США занимают первое место по количеству медалей на Олимпиаде в Токио (108) и второе место после Китая по количеству золотых медалей (36).
Читайте также
Игры в Токио: итоги 7 августа

Ранее сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпиады в Токио. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.

Всего 7 августа было разыграно 35 комплектов наград в 19 видах спорта. Россия занимает четвертую строчку в медальном зачете Игр. На счету россиян 20 золотых, 26 серебряных, 23 бронзовые медали.

Читайте также
 Россиянка Губайдуллина установила олимпийский рекорд
Месси покинул "Барселону"
Главные темы
Садулаев — монстр, но Россия впервые не лидер в борьбе
Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм
Триумф Бразилии: Малком — золотой, а Дани Алвес — великий
Лондона не получилось. Россия уступила Франции титул в волейболе
Британский велогонщик Кенни завоевал золото Олимпиады в кейрине
Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ отклонён
«Без лишних слов, я тебя люблю». Лучница Светлана Гомбоева вышла замуж
Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады
Байден начал «чертовски гордиться» олимпийской сборной США после Игр в Токио
Девять велогонщиц сошли с дистанции из-за массовой аварии на Олимпиаде
Гимнастка Линой Ашрам: когда объявляли оценку Дины Авериной, не хватало только барабанов
«Мы опозорились перед всем миром». Куат Хамитов отреагировал на провал Казахстана на Олимпиаде-2020 и предложил решение
На Украине недоумевают, почему Могучих обнималась с капитаном Вооруженных сил РФ Ласицкене
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Россиянка Мария Ласицкене - олимпийская чемпионка в прыжках в высоту!
Муж Ласицкене критически высказался о министре спорта России
Премьер-министр Израиля: Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия
«Тяжело принимать такое поражение, но серебро Олимпиады — это здорово». Саммелвуо — о проигрыше России в финале ОИ
Шубенков: Думал, черт с ним, через боль поеду и все сделаю. Не получилось
ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике
Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией
Стал известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
Российские волейболисты на тай-брейке уступили Франции в финале Олимпиады-2020
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Игры в Токио: итоги 7 августа
Французские гандболисты стали олимпийскими чемпионами в Токио
Сборная Японии по бейсболу выиграла золото Олимпийских игр
Американские легкоатлеты стали лучшими в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх
Русский танк расправился с американцем. Садулаев принёс России очередное золото Олимпиады
Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Такого в истории еще не было
Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх
Нирадж Чопра завоевал золото в метании копья на Олимпиаде
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Токио-2020: лучшие кадры 7 августа
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
35Страсть и красота в олимпийском Токио
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
34Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 6 августа
12Гаджимагомедов даже не улыбнулся, когда получил серебряную медаль
10Зенфира с бронзой
Провал в Токио. Казахстан показал худший в истории результат на летних Олимпийских играх
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1 500 м
Борец Садулаев принес России золото ОИ в категории до 97 кг
Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде
Казахстанский борец-вольник проиграл призеру ЧМ и остался без бронзы Олимпиады-2020
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Дина Аверина: Ариша после первого вида пришла и сказала: «Все, нам конец»
Российский борец Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в Токио
Дина Аверина расплакалась после объявления оценок на ОИ: видео
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
«Судьи, горите в аду!» Россияне в ярости от серебра Дины Авериной в Токио
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь