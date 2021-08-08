Байден начал «чертовски гордиться» олимпийской сборной США после Игр в Токио

«Не думаю, что были Олимпийские игры, подготовка к которым была бы труднее. Вы тренировались четыре года, вы подготовились, а потом пришел COVID, и вам пришлось ждать еще год. Вы проявили такое изящество и такую порядочность и просто заставили меня чертовски гордиться», — обратился к спортсменам Байден.

На данный момент США занимают первое место по количеству медалей на Олимпиаде в Токио (108) и второе место после Китая по количеству золотых медалей (36).

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Ранее сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпиады в Токио. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.