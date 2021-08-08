Россия идёт второй в финале группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ-2020

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36−39−33), на третьем — Япония (27−12−17).