Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ отклонён

Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ отклонён

Сборная России по художественной гимнастике подала протест на оценку в упражнении с мячами в финале группового многоборья на Олимпиаде в Токио (Япония), но он был отклонён.