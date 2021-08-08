Россия завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ-2020
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио по итогам двух упражнений.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио по итогам двух упражнений.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 90,400 балла. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.
Художественная гимнастика. Групповое многоборье
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36−39−33), на третьем — Япония (27−12−17).