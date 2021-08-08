Американка Валенте выиграла золото Олимпиады — 2020 в омниуме, Новолодская — 15-я
Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в омниуме.
Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в омниуме.
Серебряным призёром стала японка Юми Кадзихара. Бронза досталась представительнице Нидерландов Кирстен Вилд.
Россиянка Мария Новолодская продемонстрировала 15-й результат.
Велоспорт. Женщины. Омниум
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.