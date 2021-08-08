Игры в Токио: итоги 8 августа

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Кениец Элиуд Кипчоге виыграл золото в марафоне, преодолев дистанцию за 2:08:38.

Сборная Болгарии по художественной гимнастике завоевала золото Игр в групповом многоборье. Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко заняли второе место и стали серебряными призерами.

Канадская велосипедистка Келси Митчелл стала олимпийской чемпионкой в спринте в велотреке. В кейрине на треке первенствовал британец Джейсон Кенни. В омниуме у женщин победу одержала американка Дженнифер Валенте. Российская велосипедистка Мария Новолодская заняла 15-е место.

Женская сборная США по баскетболу повторила успех мужской команды и завоевала золото Токио, в финальном матче победив Японию со счетом 90:75.

Ирландка Келли Харрингтон выиграла золото в боксе в категории до 60 кг. В категории до 63 кг у мужчин лучшим стал кубинец Энди Крус. Боксер из Великобритании Лорен Прайс стала олимпийской чемпионкой в категории до 75 кг. Представитель Узбекистана Баходир Джалолов завоевал золото в категории свыше 91 кг.

Сборная США одержала победу в женском волейбольном турнире. В финале американки победили команду Бразилии со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

Женская сборная Франции по гандболу выиграла золото Олимпиады. В финале француженки победили сборную России со счетом 30:25. Таким образом, россиянки стали серебряными призерками Игр в Токио.

Сборная Сербии по водному поло завоевала последнее золото Токио, обыграв в финале мужского турнира сборную Греции со счетом 13:10.

По итогам Олимпиады в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.