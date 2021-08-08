Винер назвала полным крахом соревнования по художественной гимнастике на ОИ

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили», — сказала Винер-Усманова.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. Другая россиянка Арина Аверина показала четвертый результат. Сборная России по итогам Игр впервые за 25 лет осталась без золота в данной дисциплине.