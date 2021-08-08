Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
40
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
27
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Оксана Ливач
Сара Хильдебрандт
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Франция
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир
Мария Стадник
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Женщины. Финал
09:00скороРоссияФранция
Бокс. Мужчины. Финал
09:15скороБаходир ДжалоловДжей Ар Торрес
Водное поло. Мужчины. Финал
10:30скороГрецияСербия
07:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр

САЙТАМА (Япония), 8 авг — РИА Новости. Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии в финале Игр в Токио и в седьмой раз подряд стала олимпийским чемпионом.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19) в пользу американок. У победительниц 30 очков набрала Бриттни Грайнер, дабл-дабл сделала Брианна Стюарт — 14 очков, 14 подборов. В составе проигравших 17 очками отметилась Маки Такада.

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В субботу в матче за бронзу сборная Франции переиграла команду Сербии — 91:76.

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