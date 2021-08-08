Гимнастка Татарева прокомментировала серебро в групповом многоборье Олимпиады в Токио

«Мы уже все понимали даже после первого вида. Но нам все равно говорили бороться до конца и делать все, что от нас зависит. Поэтому мы вышли и показали свою программу. Нужно было делать свое дело, не обращая внимания ни на что», — цитирует Татареву пресс-служба ОКР.