Максимова — о серебре ОИ-2020: «Не могу дать объяснения тому, что произошло»

«На всех турнирах до Олимпийских игр мы обыгрывали команду Болгарии. Но после каждого старта наш тренер Ирина Александровна Винер-Усманова повышала стоимость программ в обоих видах. И наши оценки при лучшем исполнении были космические.



Тому, что произошло здесь, я не могу дать объяснения. Даже если мы не выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано и в упражнении с мячами, и с обручами и булавами», — цитирует Максимову пресс-служба ОКР.