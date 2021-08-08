Мария Ласицкене: Своей победой на Олимпиаде доказала, что нас никто и ничто не сломит
Российская легкоатлетка в Токио выиграла золотую медаль в прыжках в высоту.
Российская легкоатлетка в Токио выиграла золотую медаль в прыжках в высоту.
Новая олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в интервью ТАСС рассказала о своих ощущениях в тот момент, когда слушала на церемонии награждения музыку Чайковского, мыслях про серебро или бронзу, и о стимулах, которые заставляют продолжить карьеру в спорте.
— Как сегодня спалось новой олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту, что снилось?
— Если честно, то мой победный день еще продолжается, потому что я сегодня не спала. Никак не могла сегодня уснуть, да и вернулись мы со стадиона после
— Уже поздравили российские обитатели Олимпийской деревни?
— Так как мы вернулись со стадиона очень поздно, никто толком меня еще не видел. Сегодня утром я увидела наших врачей из медицинского штаба, расписалась на плакате. Они меня от всей души поздравили. Говорили, что очень переживали и мысленно прыгали вместе со мной. Мне это было очень приятно.
— Музыка Чайковского, которая прозвучала в честь вашей победы вчера поздно вечером по токийскому времени, стала финальным аккордом многодневного легкоатлетического олимпийского турнира, проходившего на главном стадионе Игр. Не видите ли в этом
— Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определенно кроется
— Пловец Денис Панкратов, завоевавший на Играх 1996 года в Атланте две золотых медали, во время церемоний награждения испытывал очень сильное опустошение после того, что
— Я была очень счастлива от того, что моя мечта сбылась. Но люди реагируют на свой успех
— Теперь вы выиграли в своей карьере все, к золоту зимних и летних чемпионатов мира и побед в финалах Бриллиантовой лиги добавилось золото Олимпийских игр? Какой стимул двигает дальше? Может, стать автором нового мирового рекорда?
— Если честно, то сейчас просто не хочу останавливаться.
— После того, как вы за два месяца до Олимпиады получили травму ноги, количество людей, начавших сомневаться в вашем успехе в Токио, сильно сократилось?
— В моей команде таких не было, все продолжали верить в меня. Что касается людей не из моего круга, то старалась не следить за всем происходящим на тот момент. Не видела в этом смысла.
— А у вас в момент, когда появилась острая боль, не появилась в душе паника, что и вторая Олимпиада может пройти мимо?
— Страха не было точно. Я в тот же миг подумала, что надо сделать все, чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде в Токио.
— Когда вы шли на заключительную попытку на высоте 1,95 метра в квалификации, сердце не екало от того, что путевка в финал ускользает на глазах?
— Я на тот момент не успела испугаться. И только после того, как я в последней попытке прыгнула на 1,95, поняла, на каком тонком волоске я висела. В перерыве между прыжками я не следила за результатами других, просто выходила с мыслями, что мне нужно взять и эту высоту.
Но вечером, когда пришло осознание всего произошедшего, я просто была в шоке. А ведь когда мы с моим тренером Геннадием Гариковичем шли к автобусу, чтобы уехать со стадиона, то были очень спокойными и даже не говорили о квалификации.
— После финала и квалификации на голове вашего тренера много седых волос добавилось?
— Я думаю, прибавилось. Хотя он всегда внешне невозмутим, но я знаю, что сейчас он очень счастлив. А также рада, что сумела своей победой отблагодарить тренера. Мы с ним вместе преодолели очень многое. Я горжусь и счастлива, что у меня есть такой тренер.
— А если бы вы выиграли в Токио серебро или бронзу, то какие были бы эмоции?
— Я бы расстроилась. Вы спросили, и я сразу ответила. Но, вспоминая, через что мы с тренером прошли и как труден порой был этот путь, я должна была быть благодарна любой медали.
— Расскажите о своих дальнейших турнирных планах, поедете ли на ближайший этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в американском Юджине?
— У меня нет въездной визы, и я сейчас даже не понимаю, как ее получить. Министерство спорта наше, как я понимаю, тоже не совсем может нам помочь. Мне было бы очень обидно пропускать этот этап, учитывая состав участниц и малое количество стартов у меня. Но попрыгать очень хочется.
Организаторы турнира, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы к ним приехала олимпийская чемпионка. Но все упирается в визу. И я очень надеюсь, что после возвращения с Олимпиады у меня будет возможность туда поехать. Если мне помогут.
— Ваша олимпийская победа, на мой взгляд, убедительней многих пропагандистских кампаний по привлечению детей к занятию спортом. Многие девочки захотят прыгать так же высоко как Ласицкене и запишутся в сентябре в спортшколы. Готовы ли после окончания сезона ездить в школы и встречаться с детьми, которые только выбирают свой путь в спорте?
— Я уже сейчас прекрасно понимаю, какая ответственность легла вчера на мои плечи, с меня теперь будет куда больший спрос, мне будут уделять больше внимания. Пока все это меня, если честно, пугает, я волнуюсь.
Но искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики, это, конечно, будет приносить мне удовольствие. Я всегда рада общению с детьми, все начинается с детского спорта и образования. Я вышла в большой спорт из маленькой школы маленького города. Неважно, где ты родился, важно, что у тебя внутри. Все мы достойны лучшего и большего, если есть цель в жизни.
Как только закончится этот сезон, я обязательно приеду в свою школу в родной город Прохладный. Я же еще действующая спортсменка, мне нужно тренироваться и быть в режиме. Но как только у меня будет возможность, я всегда с удовольствием буду встречаться с детьми.
Беседовал Альберт Стародубцев