Мария Ласицкене: Своей победой на Олимпиаде доказала, что нас никто и ничто не сломит

Новая олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в интервью ТАСС рассказала о своих ощущениях в тот момент, когда слушала на церемонии награждения музыку Чайковского, мыслях про серебро или бронзу, и о стимулах, которые заставляют продолжить карьеру в спорте.

— Как сегодня спалось новой олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту, что снилось?

— Если честно, то мой победный день еще продолжается, потому что я сегодня не спала. Никак не могла сегодня уснуть, да и вернулись мы со стадиона после допинг-контроля в Олимпийскую деревню очень поздно. Пока поужинали, пока я поговорила с мужем и родителями, а потом уже наступило утро и нужно было собирать уже чемодан. Так я в итоге и не спала.

— Уже поздравили российские обитатели Олимпийской деревни?

— Так как мы вернулись со стадиона очень поздно, никто толком меня еще не видел. Сегодня утром я увидела наших врачей из медицинского штаба, расписалась на плакате. Они меня от всей души поздравили. Говорили, что очень переживали и мысленно прыгали вместе со мной. Мне это было очень приятно.

— Музыка Чайковского, которая прозвучала в честь вашей победы вчера поздно вечером по токийскому времени, стала финальным аккордом многодневного легкоатлетического олимпийского турнира, проходившего на главном стадионе Игр. Не видите ли в этом какой-то символизм?

— Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определенно кроется какой-то символизм. Это еще одно доказательство того, что российская легкая атлетика жива и нас ничто не сломает.

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— Пловец Денис Панкратов, завоевавший на Играх 1996 года в Атланте две золотых медали, во время церемоний награждения испытывал очень сильное опустошение после того, что наконец-то стал олимпийским чемпионом. И в тот момент он не был уверен в том, что победа на Олимпиаде стоила его огромных физических и моральных затрат. О чем вы думали, стоя на пьедестале?

— Я была очень счастлива от того, что моя мечта сбылась. Но люди реагируют на свой успех по-разному, это нормально для спорта. В моей карьере были также моменты, когда я была очень сильно опустошена.

— Теперь вы выиграли в своей карьере все, к золоту зимних и летних чемпионатов мира и побед в финалах Бриллиантовой лиги добавилось золото Олимпийских игр? Какой стимул двигает дальше? Может, стать автором нового мирового рекорда?

— Если честно, то сейчас просто не хочу останавливаться.

— После того, как вы за два месяца до Олимпиады получили травму ноги, количество людей, начавших сомневаться в вашем успехе в Токио, сильно сократилось?

— В моей команде таких не было, все продолжали верить в меня. Что касается людей не из моего круга, то старалась не следить за всем происходящим на тот момент. Не видела в этом смысла.

— А у вас в момент, когда появилась острая боль, не появилась в душе паника, что и вторая Олимпиада может пройти мимо?

— Страха не было точно. Я в тот же миг подумала, что надо сделать все, чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде в Токио.

— Когда вы шли на заключительную попытку на высоте 1,95 метра в квалификации, сердце не екало от того, что путевка в финал ускользает на глазах?

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— Я на тот момент не успела испугаться. И только после того, как я в последней попытке прыгнула на 1,95, поняла, на каком тонком волоске я висела. В перерыве между прыжками я не следила за результатами других, просто выходила с мыслями, что мне нужно взять и эту высоту.

Но вечером, когда пришло осознание всего произошедшего, я просто была в шоке. А ведь когда мы с моим тренером Геннадием Гариковичем шли к автобусу, чтобы уехать со стадиона, то были очень спокойными и даже не говорили о квалификации.

— После финала и квалификации на голове вашего тренера много седых волос добавилось?

— Я думаю, прибавилось. Хотя он всегда внешне невозмутим, но я знаю, что сейчас он очень счастлив. А также рада, что сумела своей победой отблагодарить тренера. Мы с ним вместе преодолели очень многое. Я горжусь и счастлива, что у меня есть такой тренер.

— А если бы вы выиграли в Токио серебро или бронзу, то какие были бы эмоции?

— Я бы расстроилась. Вы спросили, и я сразу ответила. Но, вспоминая, через что мы с тренером прошли и как труден порой был этот путь, я должна была быть благодарна любой медали.

— Расскажите о своих дальнейших турнирных планах, поедете ли на ближайший этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в американском Юджине?

— У меня нет въездной визы, и я сейчас даже не понимаю, как ее получить. Министерство спорта наше, как я понимаю, тоже не совсем может нам помочь. Мне было бы очень обидно пропускать этот этап, учитывая состав участниц и малое количество стартов у меня. Но попрыгать очень хочется.

Организаторы турнира, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы к ним приехала олимпийская чемпионка. Но все упирается в визу. И я очень надеюсь, что после возвращения с Олимпиады у меня будет возможность туда поехать. Если мне помогут.

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— Ваша олимпийская победа, на мой взгляд, убедительней многих пропагандистских кампаний по привлечению детей к занятию спортом. Многие девочки захотят прыгать так же высоко как Ласицкене и запишутся в сентябре в спортшколы. Готовы ли после окончания сезона ездить в школы и встречаться с детьми, которые только выбирают свой путь в спорте?

— Я уже сейчас прекрасно понимаю, какая ответственность легла вчера на мои плечи, с меня теперь будет куда больший спрос, мне будут уделять больше внимания. Пока все это меня, если честно, пугает, я волнуюсь.

Но искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики, это, конечно, будет приносить мне удовольствие. Я всегда рада общению с детьми, все начинается с детского спорта и образования. Я вышла в большой спорт из маленькой школы маленького города. Неважно, где ты родился, важно, что у тебя внутри. Все мы достойны лучшего и большего, если есть цель в жизни.

Как только закончится этот сезон, я обязательно приеду в свою школу в родной город Прохладный. Я же еще действующая спортсменка, мне нужно тренироваться и быть в режиме. Но как только у меня будет возможность, я всегда с удовольствием буду встречаться с детьми.