Церемония закрытия Игр в Токио (онлайн-трансляция)

Кениец Элиуд Кипчоге выиграл золото в марафоне. Сборная Болгарии завоевала золотые медали в групповом многоборье в художественной гимнастике. Канадка Келси Митчелл, британец Джейсон Кенни и американка Дженнифер Валенте стали чемпионами в велотреке. Женские сборные США выиграли баскетбольный и волейбольный турниры. Женская сборная Франции по гандболу победила Россию в борьбе за золотые медали. В боксе первенствовали ирландка Келли Харингтон, британка Лорен Прайс, кубинец Энди Крус и узбекистанец Баходир Джалолов. Сборная Сербии по водному поло завоевала последнее золото Токио, обыграв в финале мужского турнира сборную Греции со счетом 13:10.