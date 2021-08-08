Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Сравниваем расклады, которые мы давали перед Играми с реальными результатами.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сборная ОКР финишировала на пятом месте в командном зачете Олимпиады-2020 по золоту и третьем — по общему количеству наград. Пятая позиция — худшая в отечественной истории (если не брать времена Российской империи). Хотя это все эти места, разумеется, очень условны. Программа Игр меняется, кадровый состав из-за санкций у нас не всегда был оптимальным, после реанализа допинг-проб итоги Олимпиад порой корректируются очень существенно. В общем, сравнивать Токио-2020 с другими Играми не совсем корректно. ОИ в Японии — особенные, и это было понятно с самого начала.

Напомню, что накануне Игр глава ОКР Станислав Поздняков говорил о задаче побороться за третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей. Задача по итоговому количеству наград перекрыта почти в полтора раза. 71 награда — это лучший показатель для нашей сборной с 2004 года (если минусовать медали, отобранные после ОИ-2008 и ОИ-2012). А вот третье и даже четвертое место по золоту сейчас осталось недосягаемым. Впрочем, Поздняков уточнил, что ключевым словом во фразе про третье место было «побороться». Отказать в боевитости нашим спортсменам действительно нельзя. Сражались за медали, где могли, за что им большое спасибо.

Россия на Летних Олимпийских играх | Источник: Спорт-Экспресс

Перед Олимпиадой мы давали примерный расклад сил и прикидывали шансы на медали для всех видов спорта, в которых были заявлены россияне. Теперь вернемся к тому прогнозу и разберемся, насколько он сбылся. Разумеется, во всех национальных федерациях накануне Игры были свои медальные планы — где-то слишком осторожные (чтобы в случае провала «не получить по шапке»), где-то — слишком смелые (чтобы оправдать большие расходы на подготовку). Мы же будем ориентироваться только на свои ощущения перед ОИ-2020, которые были в основном основаны на результатах выступления россиян на больших стартах перед Токио и на опыте предыдущих Олимпиад.

Медальный зачет Олимпиады в Токио | Источник: Спорт-Экспресс
Предолимпийский прогноз Gracenote на медали Токио-2020 | Источник: Спорт-Экспресс

Бадминтон (4 участника, 0−0−0 медалей)

Никто из наших спортсменов не попал в плей-офф. И это плохо, хотя иллюзий на этот счет и перед Играми никто не питал.

Баскетбол 3×3 (две команды, 0−2−0)

Обе наших сборных играли в финале. Обидно, что не дотянулись до золота, но два серебра в новой дисциплине все равно очень круто. Россиянки перед ОИ считались претендентками на награды, а вот мужская команда прыгнула выше головы.

Бокс (11 спортсменов, 1−1−4)

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Зенфира с бронзой

В нашей заявке было четыре чемпиона мира, мы присутствовали в 11 категориях из 12. Все это принесло всего одно золото. С одной стороны — в Рио все было еще хуже и одно золото — этот тот минимум, на который мы рассчитывали. С другой стороны — сейчас была возможность достичь большего, особенно в женском боксе.

Велоспорт (18 спортсменов в 4 дисциплинах, 0−0−2)

Бронза трековиков Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской в мэдисоне — приятная неожиданность. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте выступили в свою силу (третье место), а вот в личном — разочаровали. Денис Дмитриев перед ОИ тоже претендовал на медали, но в итоге остался ни с чем.

Шансов у шоссейников и маунтинбайкеров почти не было, чуда не произошло. А вот в новой дисциплине BMX-фристайл Ирек Ризаев претендовал на медаль, но в итоге он только шестой.

Водное поло (одна команда, 0−0−0)

Посильным результатом для наших девушек было третье место. Результат, увы, — деревянная медаль. Хотя команда билась и в полуфинале, и в матче за третье место.

Волейбол (две команды, 0−1−0)

В медальные перспективы женской сборной перед Олимпиадой не верилось. Девушки плохо начали турнир в Токио, но в итоге набрали ход, вышли в четвертьфинал, но на этом их подвиги завершились.

Мужская сборная претендовала на самые высокие награды и была в нескольких розыгрышах от золота. В итоге — обидное серебро, которое тем не менее можно считать позолоченным.

Пляжный волейбол (3 пары, 0−1−0)

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Горячий песок Токио

Действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский были одними из фаворитов в борьбе за медали, и принесли нашей сборной первую в истории «пляжки» олимпийскую награду. Конечно, хотелось золота, но и второе место все равно — очень круто.

Борьба (17 спортсменов в трех дисциплинах, 4−0−4)

Выступление наших борцов в Токио оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны — по золоту это по-прежнему самая успешная наша команда, и четыре первых места — тот минимум, которого мы желали перед началом ОИ. С другой — россияне впервые проиграли борцовский зачет по золоту (японцам) и по общему количеству наград (американцам). Всего один титул в греко-римской борьбе и ни одной награды у женщин — это, конечно, совсем не то, чего ждали болельщики. Поражение олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой в четвертьфинале — вообще одно из главных разочарований на Играх-2020.

Гандбол (одна команда, 0−1−0)

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Российские гандболистки — в финале Олимпиады!

Очень обидное поражение в финале от француженок после героической победы над норвежками в полуфинале. В 2019-м россиянки были третьими на чемпионате мира, а в 2020-м — только пятыми на чемпионате Европы. Так что в Токио наши девушки точно не были абсолютными фаворитами. Они — большие молодцы, но остановиться в шаге от второго олимпийского титула подряд крайне досадно.

Гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом (17 спортсменов, 0−0−0)

Претендентом на медали была призер пяти последних чемпионатов мира в каноэ Олеся Ромасенко, но она не поднялась выше седьмого места. Была еще одна «деревяшка» нашей байдарки-четверки на 500 м. Но в целом, даже в отсутствии явных претендентов на титулы, медальная «баранка» выглядит ужасно. Особенно с учетом того, что в каноэ у нас очень сильная школа, и до сих пор мы регулярно выигрывали медали в этом виде спорта.

В гребном слаломе бронзовый призер ЧМ-2018 Павел Эйгель прорыва в Токио-2020 также не совершил.

Академическая гребля (10 спортсменов, 0−2−0)

Мы ждали золота от Анны Пракатень, которая перед Олимпиадой была лидером в одиночке, но в итоге она принесла серебро. А вот Василиса Степанова и Елена Орябинская сотворили сенсацию, завоевав второе место в двойке распашной без рулевого. С учетом того, что в академической гребле у нас не было медалей с 2004 года, а накануне Игр-2020 в этой команде еще случился мельдониевый скандал, выступление в Токио можно считать вполне успешным.

Дзюдо (13 спортсменов, 0−0−3)

На двух последних Олимпиадах дзюдоисты приучили нас к своим успехам. Поэтому всего три бронзовых медали в Токио — это большое разочарование. Конечно, результаты ЧМ-2019 не давали повода для большого оптимизма. И все-таки верилось, что наши спортсмены к Токио прибавят. Этого, увы, не произошло.

Карате (1 спортсменка, 0−0−0)

Положительный тест на коронавирус не позволил выступить нашей единственной участнице Анне Чернышевой. Но мы, в общем, не строили здесь особых медальных планов.

Конный спорт (5 спортсменов, 0−0−0)

Изначально наши спортсмены ехали в Токио не за победами, а ради участия, так что 12-е место в командной выездке в принципе неплохо.

Настольный теннис (3 спортсмена, 0−0−0)

В мужском одиночном разряде Кирилл Скачков дошел до третьего раунда, где проиграл будущему чемпиону Дмитрию Овчарову из Германии. В женском одиночном разряде обе россиянки выбыли во втором раунде. Большего от наших мастеров пинг-понга, в общем-то, и не требовали.

Легкая атлетика (10 спортсменов, 1−1−0)

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Не плачь Анжелика, в Париже будет золото!

Эмоциональное золото прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в последний день легкоатлетического турнира в Токио скрасило недоумение от неудач большинства наших спортсменов. Было еще серебро прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой — она тоже большой молодец. Остальные восемь атлетов из нашей заявки тоже претендовали на медали, но разочаровали. Справедливости ради — Сергей Шубенков и Дарья Клишина получили в Токио тяжелые травмы.

Парусный спорт (6 спортсменов, 0−0−0)

В Рио-2016 в этом виде спорта у нас даже была медаль. Но сейчас — ни одного попадания в Топ-10 и полное торжество олимпийского принципа. Собственно, мы особенно и не надеялись.

Плавание (37 спортсменов, 2−2−1)

Впервые с 2008 года у нас есть золото в плавании, и это прекрасно. Но при этом результаты в Токио значительно хуже, чем на ЧМ-2019, где у россиян были 3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград (с поправкой на олимпийскую программу 2−5−5). На Олимпиаде-2020 большинство наших звезд выступили ниже своих возможностей. Два золота принес Евгений Рылов, серебро и бронзу — Климент Колесников, и еще одно серебро — мужская эстафета 4×100 метров вольным стилем (в которой также плыл Рылов). В остальном — провал и значительное несоответствие медальным надеждам. Особенно обидно за Юлию Ефимову и Антона Чупкова, которые, скорее всего, упустили свой последний шанс на олимпийское золото.

Прыжки в воду (7 спортсменов, 0−0−1)

По большому счету у нас был единственный шанс на бронзу — у Александра Бондаря и Виктора Минибаева, и наша сборная этот шанс использовала. В Рио-2016 наши прыгуны не завоевали ни одной награды, так что сейчас можно сказать, что имеется даже небольшой прогресс.

Прыжки на батуте (4 спортсмена, 0−0−0)

У наших болельщиков была смутная надежда на призера Олимпиады-2016 Дмитрия Ушакова. Но он в Токио только восьмой. А призер чемпионатов мира Андрей Юдин — седьмой. Особых иллюзий мы не питали, но надежда на чудо было.

Стрельба (17 спортсменов, 2−4−2)

Главные герои Олимпиады в сборной ОКР по соотношению надежды / результат. Стрелки выдали лучший итог с 2004 года, став в Токио вторыми по количеству медалей (после китайцев) и третьими по золоту (после китайцев и американцев). В целом — неожиданно очень хороший итог. Хотя, конечно, есть куда прибавлять, особенно в стендовой стильбе.

Регби-7 (одна команда, 0−0−0)

Судя по результатам последних розыгрышей Мировой серии, у наших девушек пятая-шестая команда мира. В итоге — мы восьмые среди 12 команд. Не самый лучший исход, хотя сам факт участия в Олимпиаде в этом виде спорта был большим плюсом.

Синхронное плавание (один дуэт, одна команда, 2−0−0)

Надежды на два золота полностью оправдались. Все опасения, слава богу, оказались напрасными.

Скалолазание (3 спортсмена, 0−0−0)

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Красавица Каплина расплакалась после срыва на олимпийской дистанции в скалолазании

Юлия Каплина — призер чемпионатов мира дисциплине «скорость» — на незнакомой трассе проиграла даже в своей «коронке». Туманные надежды на медаль развеялись еще в квалификации.

Современное пятиборье (3 спортсмена, 0−0−0)

Еще одно большое разочарование. Серебряный призер чемпионата мира Александр Лифанов — в Токио десятый. Лидер нашей женской команды Ульяна Баташова — девятая. И это после золота Александра Лесуна в Рио, золота Андрея Моисеева в Афинах и Пекине, а также золота Андрея Сватковского в Сиднее. Но, с другой сторон, здесь никто не был застрахован от повторения ОИ-2012, когда наши пятиборцы тоже остались без наград. Увы, антирекорд Лондона повторен и в Токио.

Спортивная гимнастика (12 спортсменов, 2−2−4)

Героические два золота россиян в командном многоборье и некоторое разочарование по поводу отсутствия личных титулов. Но в целом это один из самых успешных наших видов. Так или иначе медальный план выполнен, и в медальном зачете наши гимнасты опередили даже американцев.

Стрельба из лука (4 спортсмена, 0−2−0)

Серебра в женской команде мы ждали, и трио наших девушек не подвело. А вот серебро Елены Осиповой в личном зачете — приятный сюрприз.

Теннис (10 спортсменов, 1−2−0)

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Бабочка на счастье: Палюченкова и Рублев переиграли Веснину и Карацева в нашем финале Олимпиады

Самая успешная Олимпиада в истории российского тенниса. Два финала (в мужском разряде и русское дерби в миксте) и еще один матч за третье место (к сожалению, проигранный Еленой Весниной и Вероникой Кудерметовой). Правда, успеха добились не совсем те, от кого мы ждали. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале, а серебро завоевал Карен Хачанов. Ну и наскоро составленный дуэт Андрей Рублев / Анастасия Павлюченкова неожиданно выступил в миксте лучше сыгранной пары Елена Веснина / Аслан Карацев. Но все равно результаты теннисистов превзошли ожидания.

Триатлон (4 спортсмена, 0−0−0)

Перед Играми считалось, что у нас есть шансы на медаль в эстафете, но ожидания не оправдались.

Тхэквондо (4 спортсмена, 2−2−1)

Наша команда внезапно стала лучшей на Олимпиаде, и это огромный приятный сюрприз, несмотря на то что у нас в заявке было два чемпиона мира. Владислав Ларин и Максим Храмцов взяли по золоту. А серебро Татьяны Мининой и бронза Михаила Артамонова — это приятная неожиданность. В целом выступление российских тхэквондистов в Токио — просто триумф.

Тяжелая атлетика (2 спортсменов, 0−0−0)

После отстранения Татьяны Кашириной и сокращения квоты до двух спортсменов мы здесь ни на что не надеялись. И правильно делали. Хотя Тимур Наниев в весе 109 кг и стал четвертым.

Фехтование (18 спортсменов, 3−4−1)

Перед Олимпиадой мы прогнозировали в турнире фехтовальщиков два золота и пять медалей в целом. Сборная ОКР эти ожидания существенно превысила. Правда, в Рио у наших фехтовальщиков было четыре золота, но только 7 медалей в целом. Сейчас на одну награду больше.

Художественная гимнастика (7, 0−2−0)

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Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота

Главная трагедия Токио-2020. Судьи своим валюнтаристским решением оставили нашу команду вообще без золота впервые за две десятилетия. Ожидать такого было невозможно. Художественная гимнастики должна была принести в нашу копилку два золота и одно серебро, а довольствовалась лишь двумя серебряными наградами. Очевидно, что разбор полетов по этому поводу будет идти еще очень долго.

Источник: Спорт-Экспресс

Олег Шамонаев

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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