Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Сборная ОКР финишировала на пятом месте в командном зачете Олимпиады-2020 по золоту и третьем — по общему количеству наград. Пятая позиция — худшая в отечественной истории (если не брать времена Российской империи). Хотя это все эти места, разумеется, очень условны. Программа Игр меняется, кадровый состав из-за санкций у нас не всегда был оптимальным, после реанализа допинг-проб итоги Олимпиад порой корректируются очень существенно. В общем, сравнивать Токио-2020 с другими Играми не совсем корректно. ОИ в Японии — особенные, и это было понятно с самого начала.

Напомню, что накануне Игр глава ОКР Станислав Поздняков говорил о задаче побороться за третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей. Задача по итоговому количеству наград перекрыта почти в полтора раза. 71 награда — это лучший показатель для нашей сборной с 2004 года (если минусовать медали, отобранные после ОИ-2008 и ОИ-2012). А вот третье и даже четвертое место по золоту сейчас осталось недосягаемым. Впрочем, Поздняков уточнил, что ключевым словом во фразе про третье место было «побороться». Отказать в боевитости нашим спортсменам действительно нельзя. Сражались за медали, где могли, за что им большое спасибо.

Россия на Летних Олимпийских играх | Источник: Спорт-Экспресс

Перед Олимпиадой мы давали примерный расклад сил и прикидывали шансы на медали для всех видов спорта, в которых были заявлены россияне. Теперь вернемся к тому прогнозу и разберемся, насколько он сбылся. Разумеется, во всех национальных федерациях накануне Игры были свои медальные планы — где-то слишком осторожные (чтобы в случае провала «не получить по шапке»), где-то — слишком смелые (чтобы оправдать большие расходы на подготовку). Мы же будем ориентироваться только на свои ощущения перед ОИ-2020, которые были в основном основаны на результатах выступления россиян на больших стартах перед Токио и на опыте предыдущих Олимпиад.

Медальный зачет Олимпиады в Токио | Источник: Спорт-Экспресс

Предолимпийский прогноз Gracenote на медали Токио-2020 | Источник: Спорт-Экспресс

Бадминтон (4 участника, 0−0−0 медалей)

Никто из наших спортсменов не попал в плей-офф. И это плохо, хотя иллюзий на этот счет и перед Играми никто не питал.

Баскетбол 3×3 (две команды, 0−2−0)

Обе наших сборных играли в финале. Обидно, что не дотянулись до золота, но два серебра в новой дисциплине все равно очень круто. Россиянки перед ОИ считались претендентками на награды, а вот мужская команда прыгнула выше головы.

Бокс (11 спортсменов, 1−1−4)

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Зенфира с бронзой

В нашей заявке было четыре чемпиона мира, мы присутствовали в 11 категориях из 12. Все это принесло всего одно золото. С одной стороны — в Рио все было еще хуже и одно золото — этот тот минимум, на который мы рассчитывали. С другой стороны — сейчас была возможность достичь большего, особенно в женском боксе.

Велоспорт (18 спортсменов в 4 дисциплинах, 0−0−2)

Бронза трековиков Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской в мэдисоне — приятная неожиданность. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте выступили в свою силу (третье место), а вот в личном — разочаровали. Денис Дмитриев перед ОИ тоже претендовал на медали, но в итоге остался ни с чем.

Шансов у шоссейников и маунтинбайкеров почти не было, чуда не произошло. А вот в новой дисциплине BMX-фристайл Ирек Ризаев претендовал на медаль, но в итоге он только шестой.

Водное поло (одна команда, 0−0−0)

Посильным результатом для наших девушек было третье место. Результат, увы, — деревянная медаль. Хотя команда билась и в полуфинале, и в матче за третье место.

Волейбол (две команды, 0−1−0)

В медальные перспективы женской сборной перед Олимпиадой не верилось. Девушки плохо начали турнир в Токио, но в итоге набрали ход, вышли в четвертьфинал, но на этом их подвиги завершились.

Мужская сборная претендовала на самые высокие награды и была в нескольких розыгрышах от золота. В итоге — обидное серебро, которое тем не менее можно считать позолоченным.

Пляжный волейбол (3 пары, 0−1−0)

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Горячий песок Токио

Действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский были одними из фаворитов в борьбе за медали, и принесли нашей сборной первую в истории «пляжки» олимпийскую награду. Конечно, хотелось золота, но и второе место все равно — очень круто.

Борьба (17 спортсменов в трех дисциплинах, 4−0−4)

Выступление наших борцов в Токио оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны — по золоту это по-прежнему самая успешная наша команда, и четыре первых места — тот минимум, которого мы желали перед началом ОИ. С другой — россияне впервые проиграли борцовский зачет по золоту (японцам) и по общему количеству наград (американцам). Всего один титул в греко-римской борьбе и ни одной награды у женщин — это, конечно, совсем не то, чего ждали болельщики. Поражение олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой в четвертьфинале — вообще одно из главных разочарований на Играх-2020.

Гандбол (одна команда, 0−1−0)

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Российские гандболистки — в финале Олимпиады!

Очень обидное поражение в финале от француженок после героической победы над норвежками в полуфинале. В 2019-м россиянки были третьими на чемпионате мира, а в 2020-м — только пятыми на чемпионате Европы. Так что в Токио наши девушки точно не были абсолютными фаворитами. Они — большие молодцы, но остановиться в шаге от второго олимпийского титула подряд крайне досадно.

Гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом (17 спортсменов, 0−0−0)

Претендентом на медали была призер пяти последних чемпионатов мира в каноэ Олеся Ромасенко, но она не поднялась выше седьмого места. Была еще одна «деревяшка» нашей байдарки-четверки на 500 м. Но в целом, даже в отсутствии явных претендентов на титулы, медальная «баранка» выглядит ужасно. Особенно с учетом того, что в каноэ у нас очень сильная школа, и до сих пор мы регулярно выигрывали медали в этом виде спорта.

В гребном слаломе бронзовый призер ЧМ-2018 Павел Эйгель прорыва в Токио-2020 также не совершил.

Академическая гребля (10 спортсменов, 0−2−0)

Мы ждали золота от Анны Пракатень, которая перед Олимпиадой была лидером в одиночке, но в итоге она принесла серебро. А вот Василиса Степанова и Елена Орябинская сотворили сенсацию, завоевав второе место в двойке распашной без рулевого. С учетом того, что в академической гребле у нас не было медалей с 2004 года, а накануне Игр-2020 в этой команде еще случился мельдониевый скандал, выступление в Токио можно считать вполне успешным.

Дзюдо (13 спортсменов, 0−0−3)

На двух последних Олимпиадах дзюдоисты приучили нас к своим успехам. Поэтому всего три бронзовых медали в Токио — это большое разочарование. Конечно, результаты ЧМ-2019 не давали повода для большого оптимизма. И все-таки верилось, что наши спортсмены к Токио прибавят. Этого, увы, не произошло.

Карате (1 спортсменка, 0−0−0)

Положительный тест на коронавирус не позволил выступить нашей единственной участнице Анне Чернышевой. Но мы, в общем, не строили здесь особых медальных планов.

Конный спорт (5 спортсменов, 0−0−0)

Изначально наши спортсмены ехали в Токио не за победами, а ради участия, так что 12-е место в командной выездке в принципе неплохо.

Настольный теннис (3 спортсмена, 0−0−0)

В мужском одиночном разряде Кирилл Скачков дошел до третьего раунда, где проиграл будущему чемпиону Дмитрию Овчарову из Германии. В женском одиночном разряде обе россиянки выбыли во втором раунде. Большего от наших мастеров пинг-понга, в общем-то, и не требовали.

Легкая атлетика (10 спортсменов, 1−1−0)

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Не плачь Анжелика, в Париже будет золото!

Эмоциональное золото прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в последний день легкоатлетического турнира в Токио скрасило недоумение от неудач большинства наших спортсменов. Было еще серебро прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой — она тоже большой молодец. Остальные восемь атлетов из нашей заявки тоже претендовали на медали, но разочаровали. Справедливости ради — Сергей Шубенков и Дарья Клишина получили в Токио тяжелые травмы.

Парусный спорт (6 спортсменов, 0−0−0)

В Рио-2016 в этом виде спорта у нас даже была медаль. Но сейчас — ни одного попадания в Топ-10 и полное торжество олимпийского принципа. Собственно, мы особенно и не надеялись.

Плавание (37 спортсменов, 2−2−1)

Впервые с 2008 года у нас есть золото в плавании, и это прекрасно. Но при этом результаты в Токио значительно хуже, чем на ЧМ-2019, где у россиян были 3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград (с поправкой на олимпийскую программу 2−5−5). На Олимпиаде-2020 большинство наших звезд выступили ниже своих возможностей. Два золота принес Евгений Рылов, серебро и бронзу — Климент Колесников, и еще одно серебро — мужская эстафета 4×100 метров вольным стилем (в которой также плыл Рылов). В остальном — провал и значительное несоответствие медальным надеждам. Особенно обидно за Юлию Ефимову и Антона Чупкова, которые, скорее всего, упустили свой последний шанс на олимпийское золото.

Прыжки в воду (7 спортсменов, 0−0−1)

По большому счету у нас был единственный шанс на бронзу — у Александра Бондаря и Виктора Минибаева, и наша сборная этот шанс использовала. В Рио-2016 наши прыгуны не завоевали ни одной награды, так что сейчас можно сказать, что имеется даже небольшой прогресс.

Прыжки на батуте (4 спортсмена, 0−0−0)

У наших болельщиков была смутная надежда на призера Олимпиады-2016 Дмитрия Ушакова. Но он в Токио только восьмой. А призер чемпионатов мира Андрей Юдин — седьмой. Особых иллюзий мы не питали, но надежда на чудо было.

Стрельба (17 спортсменов, 2−4−2)

Главные герои Олимпиады в сборной ОКР по соотношению надежды / результат. Стрелки выдали лучший итог с 2004 года, став в Токио вторыми по количеству медалей (после китайцев) и третьими по золоту (после китайцев и американцев). В целом — неожиданно очень хороший итог. Хотя, конечно, есть куда прибавлять, особенно в стендовой стильбе.

Регби-7 (одна команда, 0−0−0)

Судя по результатам последних розыгрышей Мировой серии, у наших девушек пятая-шестая команда мира. В итоге — мы восьмые среди 12 команд. Не самый лучший исход, хотя сам факт участия в Олимпиаде в этом виде спорта был большим плюсом.

Синхронное плавание (один дуэт, одна команда, 2−0−0)

Надежды на два золота полностью оправдались. Все опасения, слава богу, оказались напрасными.

Скалолазание (3 спортсмена, 0−0−0)

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Красавица Каплина расплакалась после срыва на олимпийской дистанции в скалолазании

Юлия Каплина — призер чемпионатов мира дисциплине «скорость» — на незнакомой трассе проиграла даже в своей «коронке». Туманные надежды на медаль развеялись еще в квалификации.

Современное пятиборье (3 спортсмена, 0−0−0)

Еще одно большое разочарование. Серебряный призер чемпионата мира Александр Лифанов — в Токио десятый. Лидер нашей женской команды Ульяна Баташова — девятая. И это после золота Александра Лесуна в Рио, золота Андрея Моисеева в Афинах и Пекине, а также золота Андрея Сватковского в Сиднее. Но, с другой сторон, здесь никто не был застрахован от повторения ОИ-2012, когда наши пятиборцы тоже остались без наград. Увы, антирекорд Лондона повторен и в Токио.

Спортивная гимнастика (12 спортсменов, 2−2−4)

Героические два золота россиян в командном многоборье и некоторое разочарование по поводу отсутствия личных титулов. Но в целом это один из самых успешных наших видов. Так или иначе медальный план выполнен, и в медальном зачете наши гимнасты опередили даже американцев.

Стрельба из лука (4 спортсмена, 0−2−0)

Серебра в женской команде мы ждали, и трио наших девушек не подвело. А вот серебро Елены Осиповой в личном зачете — приятный сюрприз.

Теннис (10 спортсменов, 1−2−0)

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Бабочка на счастье: Палюченкова и Рублев переиграли Веснину и Карацева в нашем финале Олимпиады

Самая успешная Олимпиада в истории российского тенниса. Два финала (в мужском разряде и русское дерби в миксте) и еще один матч за третье место (к сожалению, проигранный Еленой Весниной и Вероникой Кудерметовой). Правда, успеха добились не совсем те, от кого мы ждали. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале, а серебро завоевал Карен Хачанов. Ну и наскоро составленный дуэт Андрей Рублев / Анастасия Павлюченкова неожиданно выступил в миксте лучше сыгранной пары Елена Веснина / Аслан Карацев. Но все равно результаты теннисистов превзошли ожидания.

Триатлон (4 спортсмена, 0−0−0)

Перед Играми считалось, что у нас есть шансы на медаль в эстафете, но ожидания не оправдались.

Тхэквондо (4 спортсмена, 2−2−1)

Наша команда внезапно стала лучшей на Олимпиаде, и это огромный приятный сюрприз, несмотря на то что у нас в заявке было два чемпиона мира. Владислав Ларин и Максим Храмцов взяли по золоту. А серебро Татьяны Мининой и бронза Михаила Артамонова — это приятная неожиданность. В целом выступление российских тхэквондистов в Токио — просто триумф.

Тяжелая атлетика (2 спортсменов, 0−0−0)

После отстранения Татьяны Кашириной и сокращения квоты до двух спортсменов мы здесь ни на что не надеялись. И правильно делали. Хотя Тимур Наниев в весе 109 кг и стал четвертым.

Фехтование (18 спортсменов, 3−4−1)

Перед Олимпиадой мы прогнозировали в турнире фехтовальщиков два золота и пять медалей в целом. Сборная ОКР эти ожидания существенно превысила. Правда, в Рио у наших фехтовальщиков было четыре золота, но только 7 медалей в целом. Сейчас на одну награду больше.

Художественная гимнастика (7, 0−2−0)

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота

Главная трагедия Токио-2020. Судьи своим валюнтаристским решением оставили нашу команду вообще без золота впервые за две десятилетия. Ожидать такого было невозможно. Художественная гимнастики должна была принести в нашу копилку два золота и одно серебро, а довольствовалась лишь двумя серебряными наградами. Очевидно, что разбор полетов по этому поводу будет идти еще очень долго.