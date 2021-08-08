Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
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Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
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Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
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Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
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Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
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Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
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США
Польша
Ямайка
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Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

На благо России? Почему мужская художественная гимнастика необходима на Олимпиаде

Женщины борются за медали Игр в тяжёлой атлетике и боксе. А мужчины чем хуже?

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Источник: Facebook

Художественная гимнастика — одна из последних дисциплин, где на Олимпийских играх соревнуются только девушки. Впрочем, уже скоро пресловутое гендерное равенство может добраться и до святая святых женского спорта.

Недаром же перед стартом Олимпиады в Токио самым обсуждаемым видом спорта в России стала мужская художественная гимнастика. Выступление мужчины в обтягивающем трико со стразами, лихо скачущего по ковру с лентой, попалось на глаза миллионам зрителей и мало кого оставило равнодушным.

Неужели это скоро будет на Олимпийских играх?!

Фигуристка невольно сделала испанского гимнаста звездой

Бум интереса к диковинному для России зрелищу спровоцировала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Бывшую фигуристку настолько возмутило видео с выступлением испанского гимнаста Кристофера Бенитеса, что она решила рассказать о своих эмоциях публично.

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«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь, и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», — написала Навка на своей странице в сети «Инстаграм».

Пост чемпионки вызвал бурную общественную дискуссию, причём не только в России. Известные зарубежные фигуристки Габриэла Пападакис и Кейтлин Уивер раскритиковали Татьяну за радикальную, на их взгляд, позицию и призвали проявить уважение. При этом подписчики Навки, а также многие посетители спортивных ресурсов и русскоязычные пользователи соцсетей поддерживают мнение и опасения знаменитой спортсменки.

Неизвестно, ожидала ли такого эффекта сама Татьяна Навка, но после её публикации Кристофер Бенитес обрёл невиданную доселе популярность. Аудитория его страницы в «Инстаграме» выросла вдвое, а видео с выступлениями гимнаста только за последнее время посмотрели сотни тысяч человек. Любопытно, что у многих зрителей основные вопросы вызвал не экстравагантный внешний вид атлета, а его откровенно невысокий уровень мастерства. Бенитесу явно не хватает гибкости и пластичности, а элементы в его исполнении изобилуют элементарными техническими ошибками. Кажется, что таким способом испанец просто самовыражается, и к профессиональному спорту его перформансы отношения не имеют.

Мужская художественная гимнастика есть и в России

И тем не менее, всё это только подогрело споры о необходимости развития мужской художественной гимнастики в принципе и её олимпийских перспективах. Среди всех дисциплин, представленных на Олимпиаде в Токио, лишь в двух соревнуются исключительно представители одного пола. Да и синхронное плавание, в отличие от художественной гимнастики, уже давно движется в сторону гендерного равенства. Смешанные дуэты с 2015 года разыгрывают медали чемпионатов мира и активно стучатся в олимпийскую программу.

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Страсть и красота в олимпийском Токио

В художественной гимнастике этот процесс идёт медленнее, но политика Международного олимпийского комитета и современные тенденции вынуждают чиновников думать в направлении мужских соревнований. Так, национальные чемпионаты по художественной гимнастике среди мужчин проходят во многих странах, включая Россию. Правда, атлетов, похожих на Кристофера Бенитеса, там не встретишь.

В России, как и большинстве стран, где развивают мужскую художественную гимнастику, преобладает так называемое японское направление — своеобразная смесь акробатики, спортивной гимнастики и ушу. Там нет мячей, обручей или лент, а наряды даже отдалённо не напоминают те, в которых своё мастерство демонстрирует Бенитес и другие испанцы.

Россия выиграет от появления мужской художественной гимнастики на Олимпиаде?

Не исключено также, что мужчины-художники появятся на Олимпиаде в составе смешанных дуэтов. За такую концепцию, например, ратует президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова — безоговорочный авторитет в своём виде спорта.

Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина, по примеру синхронного плавания и фигурного катания.
Ирина Винер-Усманова
президент Федерации художественной гимнастики России
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Вообще странно отрицать саму идею выступления мужчин в художественной гимнастике, когда женщины вовсю соревнуются в тяжёлой атлетики, боксе, борьбе и других дисциплинах, не так давно считавшихся исключительно мужскими. Тем более, расширение медальной программы в художественной гимнастике явно на благо России. Во-первых, наши гимнасты точно будут способны бороться за золото. Во-вторых, отсутствие мужчин в данном виде спорта ставит под сомнение сам его олимпийский статус. Так что пусть лучше на Олимпиадах будут гимнасты-художники, чем это дисциплины не будет вообще. Вот почему мужская художественная гимнастки необходима на Олимпиадах!

Но тут важно правильно и вовремя использовать своё влияние в международной федерации, чтобы мужская художественная гимнастика на мировом уровне имела подобающий вид, была зрелищной и интересной массовой аудитории.

А Бенитес пусть и дальше прыгает по ковру с лентой в своё удовольствие. Но только не на Олимпиаде.

Алексей Адамов

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