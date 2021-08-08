Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
В Токио прошла церемония закрытия летних Олимпийских Игр-2020.
В Токио прошла церемония закрытия летних Олимпийских Игр-2020.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил Игры закрытыми.
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа.
На токийских Играх было разыграно 339 комплектов наград. В общем медальном зачете первое место заняла команда США, завоевавшая 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Следом расположились сборные Китая (38−32−18), Японии (27−14−17) и Великобритании (22−21−22).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Наибольшее количество золотых медалей российской команде принесли борцы — Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).
Церемония закрытия Олимпиады проходила на Национальном стадионе в Токио. Сборная России приняла участие в параде спортсменов, знаменосцем делегации был Абдулрашид Садулаев.