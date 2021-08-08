Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил Игры закрытыми.

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год.

На токийских Играх было разыграно 339 комплектов наград. В общем медальном зачете первое место заняла команда США, завоевавшая 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Следом расположились сборные Китая (38−32−18), Японии (27−14−17) и Великобритании (22−21−22).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Наибольшее количество золотых медалей российской команде принесли борцы — Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Играх выступали под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), при этом было разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe).

Церемония закрытия Олимпиады проходила на Национальном стадионе в Токио. Сборная России приняла участие в параде спортсменов, знаменосцем делегации был Абдулрашид Садулаев.