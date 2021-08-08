В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из-за ее фото с россиянкой

Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе», и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она, предупредив, что такие традиционные снимки спортсменов могут быть использованы «врагом».

Вместе с тем представитель оборонного ведомства призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений. «Сразу после ее возвращения (из Токио — Прим. “Ленты.ру”) у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила она.