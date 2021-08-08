Садулаев с флагом, 50 россиян, прощание: самая странная Олимпиада в истории официально завершена
Олимпийские игры в Токио подошли к концу.
Олимпийские игры в Токио подошли к концу.
Игры, которые должны были запомниться техническим и в
Конечно, когда Токио официально стал олимпийской столицей, о коронавирусе никто даже не догадывался. Презентационные ролики поражали своими находками, были построены новые многотысячные арены, реконструированы культовые. К сожалению, большинство из них по известным причинам не заполнились даже на четверть. Но главное здесь не потеря праздника на трибунах, а то, что удалось сохранить целое поколение спортсменов.
Конечно, без скандалов не обошлось. Еще до старта Игр из расположения сборной Уганды сбежал штангист Джулиус Секилето — нашли его спустя несколько дней в 200 км от отеля. Недовольство мировой общественности касательно присутствия и формы российской команды, необъективное судейство, климат, допинг, проблемы с логистикой — да, все это было. Но ведь это проблемы далеко не только Токио, такой набор всплывает почти на каждой Олимпиаде. Во время церемонии закрытия думалось не об этом, а о том, что вообще происходило в эти две недели. И что будет дальше.
Последние олимпийские часы прошли с премьерами: впервые в истории в ходе церемонии были награждены триумфаторы как в мужском, так и в женском марафонах, представили новых членов комиссии МОК. В передаче олимпийского флага впервые поучаствовали сразу две градоначальницы — губернатор Токио Юрико Коикэ и мэр Парижа Анн Идальго. После чего спортсменов и зрителей ждала
Следующие Олимпийские игры пройдут менее чем через полгода — зимники уже готовы покорять Пекин. Но это потом. А пока просто хочется поблагодарить всех причастных к Токио-2020 за то, что этот праздник
Токио, спасибо! Мы будем скучать.
Владимир Афанасьев