Быстрее, выше, честнее! Итоги Олимпиады-2020 для России
В воскресенье в Токио завершилось главное событие года в мире спорта — летние Олимпийские игры. За 16 дней соревнований наша сборная завоевала 71 медаль — это лучший результат страны за 17 лет.
В воскресенье в Токио завершилось главное событие года в мире спорта — летние Олимпийские игры. За 16 дней соревнований наша сборная завоевала 71 медаль — это лучший результат страны за 17 лет.
Главный итог Игр — то, что они
Последние три дня Олимпиады для России получились очень эмоциональными — они были до краев наполнены и триумфами, и трагедиями. Помимо Садулаева, победил еще один борец вольного стиля — Заурбек Сидаков. Реализовала свой долгожданный олимпийский шанс прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Снова безупречно выступили наши синхронистки, на этот раз — в группе, причем Светлана Ромашина побила рекорд, став семикратной чемпионкой. А вот наши «командники» проиграли целых три финала подряд — в пляжном волейболе, классическом волейболе и гандболе. Ну и самым обсуждаемым и драматичным моментом заключительных стартов стали неадекватные решения судей в художественной гимнастике, которые привели к поражениям звездных россиянок в личном многоборье и в групповых упражнениях — дисциплинах, где мы доминировали более двух десятилетий.
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Олег Шамонаев