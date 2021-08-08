Утяшева объяснила свои слова о «вырванной» у Авериной победе на Олимпиаде

В своем первом посте в Instagram она поддержала российских гимнасток, занявших второе место на Олимпиаде, и поздравила израильтянку с золотой медалью.
«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам, феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула», — написала она.
Многие стали критиковать Утяшеву за фразу о «вырванной победе». Так, бывший депутат Госдумы и актриса Мария Кожевникова, которая имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике, выразила под постом свое несогласие.
«Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа и позор судьям», — возмутилась артистка.
Утяшева написала в ответ, что у нее претензии не к гимнасткам, а только к судьям. Она также призвала не умалять достоинства конкурентов.
«Это не по-спортивному», — заявила спортсменка.
Ранее Дина Аверина стала второй в личном многоборье, хотя не допустила серьезных ошибок, в то время как гимнастка из Израиля Линой Ашрам смогла опередить ее, несмотря на потерю ленты в заключительном упражнении. Такое решение судей вызвало негодование у многих спортсменов и известных людей.