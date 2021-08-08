Познер — об ОИ: Мы заслужили наказание за допинговый скандал. Надеюсь, усвоили этот урок

«Я полагал, что по медальному зачёту мы будем либо на четвертом, либо на пятом месте. Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами.

Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным.

Возможно, это политика. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Американская спортсменка намекала на допинговые скандалы. Я эту реакцию понимаю, но я её не поддерживаю. Вообще, тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причём широко. Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите?

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота