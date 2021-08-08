Нагорный: Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум

«Конечно, грустно. Потому что это праздник, который мы ждем на протяжении всей своей жизни. Впереди у нас три года для подготовки к следующим Олимпийским играм, в Париже. На самом деле, времени не очень много. Но я на самом деле очень доволен результатом. Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум. В многоборье в том же мог бороться за золото. Точнее, боролся, но допустил ошибки», — отметил Нагорный в интервью РЕН ТВ.