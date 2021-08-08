Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020

Масштабный скандал в художественной гимнастике, олимпийский турнир в которой завершился для России без золота впервые в XXI веке, снова поставил вопрос о соотношении политики и спорта. У российских спортсменов в Токио было немало проблем с иностранными журналистами и коллегами. Но и судьи несколько раз, по мнению самих россиян, помешали нам выступить лучше. В каких видах и при каких обстоятельствах?

Придержали в боксе

По ходу боксерского турнира двое спортсменов из России критиковали судейство — и это только публично. Имам Хатаев в полуфинале проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру и получил лишь бронзу. После поединка он разразился тирадой:

— С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй — британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал, — обвинял Имам. Уиттакер в итоге в финале проиграл.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов подверг критике одного из судей победного боя против новозеландца Дэвида Ньику. Аргентинский рефери отдал все три раунда сопернику.

— Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным, — лютовал россиянин, несмотря на свою победу.

После финала с кубинцем Ла Крусом Муслим снова был недоволен:

— Почему сопернику отдали победу? Это вопрос к судьям. Мне непонятно, почему любят именно его манеру бокса. У него за спиной большие результаты и достижения. Может, поэтому ему отдали третий раунд со счетом 3:2. Считаю, что я был активнее.

Впрочем, памятуя об очень странной победе россиянина Евгения Тищенко в Рио в 2016 году, можно сказать, что подобные случаи в любительском боксе повсеместны.

Великая битва в дзюдо

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR4Ij0-MvtB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR4Ij0-MvtB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR4Ij0-MvtB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка Мадина Таймазова в полуфинале категории до 70 килограммов выстояла около 20 минут в поединке против сверхзаряженной японки Тидзуру Араи, по ходу которого были неоднозначные судейские решения в обе стороны:

— Я не могу судить, но в спорном моменте, мне кажется, оценка была. Она проводила запрещенный прием, ломала мне руку, и я закричала. Но судьи решили ее не наказывать, и я продолжала бороться. Потом все мне сказали, что надо обо всем забыть и надо забрать медаль. Каждый выполняет свою работу, и судьи так посчитали. Пусть это будет на их совести, я выходила бороться до конца. Сказала бы им — Бог вам судья.

Таймазова в итоге стала бронзовым призером, Араи выиграла золото.

Извинения в пляжном волейболе

В 1/8 финала женского турнира по пляжному волейболу российская пара Макрогузова/Холомина вела 12:8 в последнем сете, а при счете 12:10 случился важный момент —судья из Китая после спорной ситуации над сеткой зафиксировала «чужой мяч» у Макрогузовой и отдала очко соперницам-латышкам. Хотя на самом деле счет должен был стать 13:10. Момент стал ключевым в игре.

Как рассказал «СЭ» генеральный менеджер сборной Александр Сенченко, международная федерация FIVB извинилась за эпизод, но шансов на переигровку не было:

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Горячий песок Токио

— Был разбор спорного эпизода, который произошел в третьей партии. Просто судья свистнул на ошибку в атаке нашим девочкам. Ошибки не было. Указали на это рефери-делегату, который здесь работает. Он ответил, что да, он эту ошибку тоже видел, они разбирали это с судейским корпусом. После этого разбирательства он пригласил меня и главного тренера к себе в офис. Сказал, что судья ошиблась. Принес свои извинения.

По факту они признали, что судья ошиблась, но от этого результат уже никак не поменяется. Комиссия, которая состоится после Олимпиады, уже будет этот эпизод разбирать. Видимо, судье будут сделаны замечания и применены какие-то санкции. Уже не знаем, как будут это контролировать на месте. Но приняли это к сведению. Надеюсь, это даст повод внимательнее относиться к судейству в дальнейшем.

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Денис Аблязин и 0 баллов отставания от корейца

Финал в опорном прыжке у спортивных гимнастов закончился ничьей в баллах между корейцем Син Джи Хваном и россиянином Денисом Аблязиным (по 14,783 балла). Первые несколько минут российская делегация недоумевала, почему Аблязина опустили под корейца. Сам Денис тоже не знал причины:

— Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей. У них свое видение на все это, поэтому серебро. Но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место. Тренеры должны знать правила, а моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю.

Скорее, недоумение Аблязина было вызвано недостатком в знании правил. Но легендарная Лидия Иванова (и не она одна) считает, что у россиянина отобрали золото: «Судьи отдали золото корейцу, так как наших боятся, не любят и всячески зажимают». Партнер Аблязина по сборной Никита Нагорный также поддержал в споре соотечественника.

Поддушили в водном поло

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева после поражения от американок в полуфинале турнира (11:15) также сетовала на судей. После первой половины счет по удалениям был 14 — 6 в пользу россиянок.

— Разочарование сильное. До слез обидно, но времени плакать нет. Впереди игра за третье место. Судейство? Видимо, настолько нас боятся, что только так могут остановить. Нам бы хотелось, чтобы нас наши тогда поддерживали. Но пока такого нет, — разочарованно сказала Прокофьева.

Политические резоны в художественной гимнастике

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSTQ0W2otDY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSTQ0W2otDY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSTQ0W2otDY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и главный скандал — в художественной гимнастике. И в личном многоборье, и в групповых упражнениях судейская бригада, которую возглавляла россиянка Наталья Кузьмина, использовала схожую тактику. Сначала создавала отрыв для своих фаворитов (израильтянки и болгарок), а затем придерживали россиянок ровно настолько, чтобы им не хватило баллов, чтобы настичь лидера.

— Я сразу поняла, что судьи подсчитывают оценки так, чтобы я не выиграла, — рассказывала Дина Аверина. — Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что меня не поставят на первое место. Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое было судейство.