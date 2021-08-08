«Я просто хотела бежать». Кристина Тимановская объяснила смысл своего послания

«На пресс-конфренции у меня спросили, не означает ли это послание то, что я хотела от кого-то убежать. Нет, я не хочу бежать от кого-то.

Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это всегда было моей мечтой, и я верю, что она осуществится.



Вчера стартовал благотворительный Марафон Свободы, который запустил Фонд спортивной солидарности. 10 дней участники #MARATHONFORFREEDOM будут бежать в поддержку врачей, журналистов, артистов, студентов, рабочих, политзаключенных, наших мам и пап, бабушек и дедушек, друзей и соседей. Я пробегу символические 2334 метра в значимую дату — 9 августа — за Новую Беларусь. И я приглашаю вас поддержать эту важную инициативу и пробежать километры свободы вместе со мной!, — написала Тимановская в «инстаграме».