На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»

Песке сообщил, что в программу первой «космической Олимпиады» включили четыре дисциплины. Всего в состязании участвовали две команды из семи спортсменов.

В «вольной программе без пола» золото взял россиянин Петр Дубров, выполнивший упражнения без прикосновений к какой-либо поверхности станции.

Фоторепортаж Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр

Кроме того, астронавты провели соревнования по гандболу без рук. Согласно правилам такой игры, атлеты должны были забить шарик в ворота исключительно с помощью дыхания.

На первых космических Играх также состоялись соревнования по синхронному плаванию и стрельбе из резинки в невесомости.