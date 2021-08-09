Евгений Рылов: Не чувствую себя легендой

«Я себя не чувствую легендой. Как это надо чувствовать? Просто это была моя мечта, к которой я стремился. Я не хотел быть легендарным, я просто хотел стать лучшим на спине, и я это сделал. Виктор Борисович Авдиенко после первой медали сказал, что я стал олимпийским чемпионом, а после второй награды, что я стал легендой. Я частично не совсем понял, что он имел в виду. Поэтому вот так», — приводит слова Рылова сайт «Матч ТВ».