Президент Израиля призвал Линой Ашрам не реагировать на протесты россиян

«Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля — мы все были растроганы до слёз!» — приводит слова Герцога Israelhayom.co.il.