В ОКР рассказали о флаге и музыке России для выступления на ОИ-2022

Поздняков сообщил, что форма российских спортсменов для выступления на ОИ-2022 проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты сборной останутся без изменений. Россияне выступят под флагом ОКР и с «гениальным творением Чайковского».

Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции. Станислав Поздняков Президент Олимпийского комитета России

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8 августа глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми. Сборная России завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В результате спортсмены расположились на пятом месте в общекомандном зачете, что стало худшим результатом для сборной с 1912 года. Первенство в медальном зачете завоевала сборная США.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 января 2021 года представил полный текст решения по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).