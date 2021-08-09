Кристина Тимановская: «Нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу. Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны»

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Игр, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 и 200 м, раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4×400 м.
Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.
«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — сказала Тимановская, упомянув в этом отношении гибель главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова.
«Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», — цитирует Тимановскую ТАСС со ссылкой на ее интервью японскому телеканалу NHK.