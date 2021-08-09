Глава ОКР: «Олимпиада в Токио завершилась триумфально для сборной России»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об итогах выступления отечественных спортсменов на завершившихся Олимпийских играх в Токио.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об итогах выступления отечественных спортсменов на завершившихся Олимпийских играх в Токио.
«Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет.
Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым
Российская команда заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе сборной России 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.