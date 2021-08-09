Глава ОКР: «Олимпиада в Токио завершилась триумфально для сборной России»

«Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет.



Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», — сказал Поздняков.