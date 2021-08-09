Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?
Многие золотые поединки на Олимпиаде сложились не в нашу пользу — это невезение или
Многие золотые поединки на Олимпиаде сложились не в нашу пользу — это невезение или
Одним из итогов Олимпиады в Токио для сборной ОКР стала досада болельщиков
И все же счет 0:6 в пользу соперников в олимпийских финалах с участием россиян в игровых видах спорта несколько напрягает. Попытаемся разобраться, так ли все страшно и есть ли тут основания для беспокойства? По поводу наших неудач в финалах накануне высказывался первый
«Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно, психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит
В игровых видах спорта (водное поло, бадминтон, бейсбол, софтбол, баскетбол, баскетбол 3×3, футбол, гандбол, регби-7, настольный теннис, теннис, волейбол и пляжный волейбол) в Токио разыграны 33 комплекта наград. В пяти случаях в финале за золото боролись представители одной страны (китайцы в бадминтонном миксте, мужском настольном и женском теннисе, а также хорваты в женской паре и россияне в миксте в теннисе). Такие дерби мы не рассматриваем.
Золотые финалы в игровых видах в Токио-2020*
* — среди сборных, у которых было не менее трех финалов.
|Команда
|Финалы
|Победы
|Поражения
|%
|США
|8
|6
|2
|75
|Япония
|5
|3
|2
|60
|Франция
|5
|3
|2
|60
|Китай
|7
|3
|4
|43
|Россия
|6
|0
|6
|0
И здесь надо признать, что счет 0:6 в случае с россиянами — действительно вопиющий. Более одного финала при отсутствии побед в Токио проиграла только Испания (в мужском футболе и в женском водном поло).
Раньше подобное случалось в Атланте и в Афинах. В Рио была победа гандболисток и Елены Весниной с Екатериной Макаровой в женской теннисной паре, в Лондоне — триумф волейболистов, в Пекине — первое место Елены Дементьевой в теннисе, в Сиднее — успех гандболистов и Евгения Кафельникова в теннисе. Конечно, в Токио ситуации у всех наших игровиков были разные и мешать все в одну кучу — глупо. И
Попробуем взглянуть на ситуацию шире, подключив те виды спорта, где в принципе есть золотые финальные поединки. Таких в Токио с участием россиян было 18 (помимо шести неудачных финалов игровиков). В одном из них опять случилось российское дерби — в титульном поединке в женской сабле сошлись София Позднякова и Софья Великая. Вынесем этот бой за скобки.
В остальных счет намного бодрее — 9:8 в пользу россиян (9:14, если вместе с игровиками). Правда, тут есть важный фактор наших борцов. В вольной и
Золотые поединки россиян в Токио-2020
|Вид спорта
|Финалы
|Победы
|Поражения
|%
|Борьба
|4
|4
|0
|100
|Тхэквондо
|3
|2
|1
|67
|Бокс
|2
|1
|1
|50
|Фехтование
|5
|2
|3
|40
|Теннис
|0
|1
|1
|0
|Гандбол
|0
|1
|1
|0
|Волейбол
|0
|1
|1
|0
|Пляжный волейбол
|0
|1
|1
|0
|Стрельба
|0
|1
|1
|0
|Баскетбол 3х3
|0
|2
|2
|0
|Стрельба из лука
|0
|2
|2
|0
|Итого
|9
|14
|23
|39
Конечно, в причинах случившегося должны разбираться специалисты. Но поделюсь одним личным наблюдением. Раньше я как редактор всегда исправлял в статьях и новостях журналистов словосочетание «выиграл серебро» на «завоевал серебро». Потому что логический ряд «выиграл, проиграв финал» выглядит странно. А в боксе еще можно «выиграть бронзу», проиграв в полуфинале. Теперь сражаться с этим оксюмороном я перестал, потому что он приобрел массовый характер. В нашем информационном поле теперь победой считается любая медаль. А ценность чемпионского титула — сильно размазалась.
Конечно, бесчеловечно устраивать травлю спортсмена, который проиграл в финале и без всяких хейтеров наверняка сильно переживает. Думаю, в Токио не было ни одного россиянина, который после выхода в финал посчитал бы, что жизнь удалась, и в золотом поединке отбывал бы номер. Но когда серебряных или бронзовых призеров у нас чествуют как чемпионов, лично меня это коробит. На мой взгляд, это понижает наш статус большой спортивной державы. Хотя в разных видах спорта ситуация разная. И иногда даже попадание нашего спортсмена в топ-10 — это настоящая победа.
Безусловно, имеет право на жизнь и другая позиция. Она основывается на том, что чемпионов и призеров на
Это значит, что сейчас нам немного не повезло. Значит — повезет в следующий раз, а сейчас надо лучше готовиться, вместо того чтобы рвать на себе волосы и кричать, что в нашем спорте исчезает «дух победителей».
«По серебряным медалям у нас есть большой потенциал, чтобы сделать шаг вперед. У спортсменов будет шанс реабилитироваться в Париже. Мне абсолютно не обидно за тех людей, которые выступали на аренах Токио. Эти люди воплотили свою олимпийскую мечту в Токио. Слово “обидно” неприменимо к этим героям спорта», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Финалы с участием россиян в игровых видах спорта в Токио-2020:
Олег Шамонаев