Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
12:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?

Многие золотые поединки на Олимпиаде сложились не в нашу пользу — это невезение или что-то большее?

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Источник: Reuters
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Одним из итогов Олимпиады в Токио для сборной ОКР стала досада болельщиков из-за большого количества поражений россиян в финалах в игровых видах спорта. Одно из них — в женском гандболе — стало завершающим событием для всей нашей команды на Играх-2020, как бы подчеркнув проблему. Конечно, быть вторым в списке сильнейших в мире в своем виде спорта — это тоже очень круто.

И все же счет 0:6 в пользу соперников в олимпийских финалах с участием россиян в игровых видах спорта несколько напрягает. Попытаемся разобраться, так ли все страшно и есть ли тут основания для беспокойства? По поводу наших неудач в финалах накануне высказывался первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно, психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», — сказал Жуков в интервью РБК.

Лидеры по поражениям

В игровых видах спорта (водное поло, бадминтон, бейсбол, софтбол, баскетбол, баскетбол 3×3, футбол, гандбол, регби-7, настольный теннис, теннис, волейбол и пляжный волейбол) в Токио разыграны 33 комплекта наград. В пяти случаях в финале за золото боролись представители одной страны (китайцы в бадминтонном миксте, мужском настольном и женском теннисе, а также хорваты в женской паре и россияне в миксте в теннисе). Такие дерби мы не рассматриваем.

Всего в игровых финалах выступили представители 22 стран. Больше всех финалов — у сборной США (8), второй показатель у Китая (7), команда ОКР на третьем месте (6).

Золотые финалы в игровых видах в Токио-2020*

* — среди сборных, у которых было не менее трех финалов.

КомандаФиналыПобедыПоражения%
США86275
Япония53260
Франция53260
Китай73443
Россия6060

И здесь надо признать, что счет 0:6 в случае с россиянами — действительно вопиющий. Более одного финала при отсутствии побед в Токио проиграла только Испания (в мужском футболе и в женском водном поло).

Это третий случай в истории нашей сборной (с 1996 года), когда мы остались без золота в игровых видах.

Раньше подобное случалось в Атланте и в Афинах. В Рио была победа гандболисток и Елены Весниной с Екатериной Макаровой в женской теннисной паре, в Лондоне — триумф волейболистов, в Пекине — первое место Елены Дементьевой в теннисе, в Сиднее — успех гандболистов и Евгения Кафельникова в теннисе. Конечно, в Токио ситуации у всех наших игровиков были разные и мешать все в одну кучу — глупо. И все-таки сухие цифры выглядят невесело.

Как можно выиграть, проиграв?

Попробуем взглянуть на ситуацию шире, подключив те виды спорта, где в принципе есть золотые финальные поединки. Таких в Токио с участием россиян было 18 (помимо шести неудачных финалов игровиков). В одном из них опять случилось российское дерби — в титульном поединке в женской сабле сошлись София Позднякова и Софья Великая. Вынесем этот бой за скобки.

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В остальных счет намного бодрее — 9:8 в пользу россиян (9:14, если вместе с игровиками). Правда, тут есть важный фактор наших борцов. В вольной и греко-римской борьбе наши спортсмены выиграли все четыре свои золотые схватки. Если без борцов, но с игровиками, счет получается 5:14 — всего 26 процентов побед. В общем, тут смотря как считать. Но в целом неудач в решающий момент было действительно много.

Золотые поединки россиян в Токио-2020

Вид спортаФиналыПобедыПоражения%
Борьба440100
Тхэквондо32167
Бокс21150
Фехтование52340
Теннис0110
Гандбол0110
Волейбол0110
Пляжный волейбол0110
Стрельба0110
Баскетбол 3х30220
Стрельба из лука0220
Итого9142339
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Конечно, в причинах случившегося должны разбираться специалисты. Но поделюсь одним личным наблюдением. Раньше я как редактор всегда исправлял в статьях и новостях журналистов словосочетание «выиграл серебро» на «завоевал серебро». Потому что логический ряд «выиграл, проиграв финал» выглядит странно. А в боксе еще можно «выиграть бронзу», проиграв в полуфинале. Теперь сражаться с этим оксюмороном я перестал, потому что он приобрел массовый характер. В нашем информационном поле теперь победой считается любая медаль. А ценность чемпионского титула — сильно размазалась. Все-таки раньше спортсменов, для которых не существовало никаких других мест кроме первого, у нас было побольше. Но эти мои личные ощущения — возможно, ошибочные.

Конечно, бесчеловечно устраивать травлю спортсмена, который проиграл в финале и без всяких хейтеров наверняка сильно переживает. Думаю, в Токио не было ни одного россиянина, который после выхода в финал посчитал бы, что жизнь удалась, и в золотом поединке отбывал бы номер. Но когда серебряных или бронзовых призеров у нас чествуют как чемпионов, лично меня это коробит. На мой взгляд, это понижает наш статус большой спортивной державы. Хотя в разных видах спорта ситуация разная. И иногда даже попадание нашего спортсмена в топ-10 — это настоящая победа.

Дух победителей

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Безусловно, имеет право на жизнь и другая позиция. Она основывается на том, что чемпионов и призеров на топ-уровне обычно разделяют миллиметры, касания или буквально какие-то полувздохи. При таком раскладе очень часто победа — это действительно чистая удача.

В Токио у нас 28 серебряных и 23 бронзовые награды при 20 золотых.

Это значит, что сейчас нам немного не повезло. Значит — повезет в следующий раз, а сейчас надо лучше готовиться, вместо того чтобы рвать на себе волосы и кричать, что в нашем спорте исчезает «дух победителей».

«По серебряным медалям у нас есть большой потенциал, чтобы сделать шаг вперед. У спортсменов будет шанс реабилитироваться в Париже. Мне абсолютно не обидно за тех людей, которые выступали на аренах Токио. Эти люди воплотили свою олимпийскую мечту в Токио. Слово “обидно” неприменимо к этим героям спорта», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Финалы с участием россиян в игровых видах спорта в Токио-2020:

  • Волейбол. Мужчины: Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)
  • Гандбол. Женщины: Франция — Россия — 30:25 (15:13)
  • Баскетбол 3×3. Мужчины: Россия — Латвия — 18:21.
  • Баскетбол 3×3. Женщины: США — Россия — 18:15
  • Теннис. Микст: Рублев/Павлюченкова — Веснина/Карацев — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11
  • Теннис. Мужчины: Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:1
  • Пляжный волейбол. Мужчины: Мол/Сорум (Норвегия) — Красильников/Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)

Олег Шамонаев

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