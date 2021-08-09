Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
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Баходир Джалолов
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Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
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Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
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Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
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Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
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Велоспорт - Трек
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Келси Митчелл
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США
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Россия
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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как врач футбольной сборной спас Олимпиаду для Ласицкене

Обозреватель «СЭ» рассказывает оставшуюся на заднем плане историю, которая позволила Марии Ласицкене участвовать в триумфальной для нее Олимпиаде.

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Источник: Reuters
Я очень благодарна Эдуарду Безуглову и Игорю Степанову, это чудесная команда. В жизни и должны встретиться такие люди, которые тебя поддержат, у них такая работа.
Мария Ласицкене
олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту

В конце мая 2021-го, когда доктор футбольной сборной России Эдуард Безуглов работал с национальной командой на сборе в австрийском Нойштифте перед Евро-2020, к нему обратились люди из ближайшего окружения Марии Ласицкене. Они попросили помочь прыгунье в лечении очень неприятной для спортсменов травмы — мышц задней поверхности бедра. К тому же в неприятном, усугубляющем ситуацию месте.

Врач, который активно работает с большими спортсменами и для которого легкая атлетика — любимый вид спорта, отказать не мог. Да и не хотел — это же профессиональный вызов топ-уровня! На кону стояла Олимпиада, до старта которой оставалось два месяца, а до выступления самой Марии — чуть больше.

И уже через несколько часов началась история лечения, которая обернется невероятным финалом в олимпийском Токио. История, о которой Ласицкене когда-нибудь наверняка расскажет подробнее, если решит написать книгу. Хотя что значит — если? Кому еще писать автобиографию после такого золота, если не ей?!

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Я же пока изложу те обрывочные сведения, которые удалось узнать. Получив данные МРТ и узнав все подробности травмы, Безуглов немедленно составил план лечения и реабилитации. У него были отличные помощники — врач Филипп Чубаровский и реабилитолог Игорь Степанов. Задача была сложной — успеть не только вылечить непростое повреждение мышцы, но и максимально быстро обеспечить условия для возобновления тренировок. Ведь в такой ситуации каждый день без отработки технических нюансов может оказаться фатальным.

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Традиционные для России методики лечения таких травм точно не позволили бы Ласицкене успеть восстановиться к Токио. Поэтому после досконального разбора данных нового, второго МРТ, изучения механизма травмы и особенностей тренировочного процесса для Ласицкене началось по-настоящему индивидуальное лечение. По-другому было невозможно, ведь на первых порах Марии тяжело было даже ходить.

Огромную роль в успехе лечения сыграл настрой прыгуньи и ее тренера на итоговый успех. Системный, не склонный к панике человек, Геннадий Габрилян понимал, что терять уже почти нечего, и предпочел врача, который точно был максимально погружен в тему и готов был рисковать.

Реакция на это Ласицкене и ее тренера была особенно важна. Потому что при лечении мышечных повреждений ключевыми факторами считаются данные клинических и функциональных тестов, но никак не в меньшей степени — психологический настрой спортсмена и его тренера.

Самое страшное в таких травмах — это рецидив. Не то что в России — в Европе в лучших футбольных командах он случается практически у каждого пятого футболиста, среди легкоатлетов этот процент еще выше, ведь они работают на максимальных усилиях. Так что срок лечения у них заведомо выше. И, говорят, однажды, уже после восстановления, на тренировке мышцу прихватило. Другие бы запаниковали, но Ласицкене с Габриляном прислушались к врачам и просто взяли пару дней паузы, после чего продолжили идти прежним курсом.

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С Ласицкене каждый день занимался реабилитолог Игорь Степанов, которого, как мы помним, Ласицкене поблагодарила в интервью наряду с Безугловым. Это тот человек, который, например, сейчас за два месяца после Евро восстановил Юрия Жиркова после полного отрыва мышцы бедра. Ветеран футбольной сборной в самое ближайшее время будет готов работать в общей группе — ему только надо подписать с кем-либо контракт, если он хочет продолжать карьеру. Хотя все специалисты говорили, что без операции не обойтись. Занимался Степанов во время ЧМ-2018 и с Аланом Дзагоевым, дав ему шанс восстановиться к четвертьфиналу с Хорватией, в котором он отдал голевую передачу.

Но вернемся к Ласицкене. И к Габриляну, который сыграл во всей этой истории громадную роль. Все каждый день происходило под его контролем. Требовалась специальная разминка перед каждой тренировкой, особые упражнения после. И Геннадий Гарикович был готов к этому.

В случае с Марией, как выражаются спортивные врачи, ранняя активация с учетом специфики вида спорта была единственным шансом успеть не только вылечиться, но и набрать форму. А квалификация ее тренера позволила Ласицкене начать получать специфичную для прыжков в высоту нагрузку уже через две-три недели после начала лечения.

Мария была фанатично настроена на успех. Корректная, воспитанная, позитивная, доверяющая врачам и тренеру. В такой-то ситуации! И тренер каждую секунду проявлял себя как профессионал высшей категории.

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Большинство футбольных тренеров ведь относятся к травмам своих игроков так: или восстановление, или общая группа. Это два полюса, тогда как истина зачастую посередине. Вот и тут требовалась тончайшая работа — правильные упражнения уже через две недели после травмы. Иначе разваливается техника прыжка. И уменьшается сила мышц.

А тут — два месяца до начала Олимпиады. Два. И к ней нужно не просто восстановиться, а разбегаться, распрыгаться, поучаствовать в соревнованиях. Чудес в чистом виде не бывает, начинать прямо с Олимпиады нельзя. Чтобы к этому прийти, Безуглов со Степановым применяли самые инновационные средства, которые только есть — не только в России, но и в мире.

С момента травмы до триумфального выступления Марии прошло около 70 дней. За это время она успела не только вылечить тяжелое повреждение мышц бедра, но и вернуть силу мышцам, и наладить все технические нюансы.

И, главное, в самый важный момент жизни выстрелить.
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Часто от врачей требуется просто не напортачить. Здесь — спасти ситуацию. Это другое. Если бы лечение шло обычным путем, ни малейшего шанса выступить и тем более преуспеть в Токио у Ласицкене бы не было. Имелся еще большой риск, что ВФЛА, прежнее руководство которой Мария нещадно критиковала, не даст ей допуск в Токио — каждое место в заветной десятке было на вес золота. Справки, еще куча всякой бюрократии…

Но все хорошо, что хорошо кончается. Допуск дали. Нога пришла в порядок. А с характером в этом самом порядке у Марии все было всегда. Поэтому и с третьими попытками — одной в квалификации, одной в финале — все сложилось.

А потом на кураже случилась решающая первая попытка на 2,02 и контрольный выстрел — вторая на 2,04…

Порядок у нее и с умением помнить, кто сделал ей добро. Отсюда — и процитированное выше интервью сайту «Матч ТВ», в котором просто не могло обойтись без упоминания Безуглова и Степанова.

Конечно, сама Ласицкене — безоговорочно главная героиня этой истории, а по мне, так и всей Олимпиады в Токио. Но убежден: мы должны знать и о менее заметных людях, чья работа дала шанс Марии совершить ее подвиг. Ведь она легко могла оказаться в горькой роли того же Сергея Шубенкова…

Игорь Рабинер

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