Как врач футбольной сборной спас Олимпиаду для Ласицкене

Я очень благодарна Эдуарду Безуглову и Игорю Степанову, это чудесная команда. В жизни и должны встретиться такие люди, которые тебя поддержат, у них такая работа. Мария Ласицкене олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту

В конце мая 2021-го, когда доктор футбольной сборной России Эдуард Безуглов работал с национальной командой на сборе в австрийском Нойштифте перед Евро-2020, к нему обратились люди из ближайшего окружения Марии Ласицкене. Они попросили помочь прыгунье в лечении очень неприятной для спортсменов травмы — мышц задней поверхности бедра. К тому же в неприятном, усугубляющем ситуацию месте.

Врач, который активно работает с большими спортсменами и для которого легкая атлетика — любимый вид спорта, отказать не мог. Да и не хотел — это же профессиональный вызов топ-уровня! На кону стояла Олимпиада, до старта которой оставалось два месяца, а до выступления самой Марии — чуть больше.

И уже через несколько часов началась история лечения, которая обернется невероятным финалом в олимпийском Токио. История, о которой Ласицкене когда-нибудь наверняка расскажет подробнее, если решит написать книгу. Хотя что значит — если? Кому еще писать автобиографию после такого золота, если не ей?!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSSG6QMoEuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSSG6QMoEuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSSG6QMoEuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я же пока изложу те обрывочные сведения, которые удалось узнать. Получив данные МРТ и узнав все подробности травмы, Безуглов немедленно составил план лечения и реабилитации. У него были отличные помощники — врач Филипп Чубаровский и реабилитолог Игорь Степанов. Задача была сложной — успеть не только вылечить непростое повреждение мышцы, но и максимально быстро обеспечить условия для возобновления тренировок. Ведь в такой ситуации каждый день без отработки технических нюансов может оказаться фатальным.

Традиционные для России методики лечения таких травм точно не позволили бы Ласицкене успеть восстановиться к Токио. Поэтому после досконального разбора данных нового, второго МРТ, изучения механизма травмы и особенностей тренировочного процесса для Ласицкене началось по-настоящему индивидуальное лечение. По-другому было невозможно, ведь на первых порах Марии тяжело было даже ходить.

Огромную роль в успехе лечения сыграл настрой прыгуньи и ее тренера на итоговый успех. Системный, не склонный к панике человек, Геннадий Габрилян понимал, что терять уже почти нечего, и предпочел врача, который точно был максимально погружен в тему и готов был рисковать.

Реакция на это Ласицкене и ее тренера была особенно важна. Потому что при лечении мышечных повреждений ключевыми факторами считаются данные клинических и функциональных тестов, но никак не в меньшей степени — психологический настрой спортсмена и его тренера.

Самое страшное в таких травмах — это рецидив. Не то что в России — в Европе в лучших футбольных командах он случается практически у каждого пятого футболиста, среди легкоатлетов этот процент еще выше, ведь они работают на максимальных усилиях. Так что срок лечения у них заведомо выше. И, говорят, однажды, уже после восстановления, на тренировке мышцу прихватило. Другие бы запаниковали, но Ласицкене с Габриляном прислушались к врачам и просто взяли пару дней паузы, после чего продолжили идти прежним курсом.

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С Ласицкене каждый день занимался реабилитолог Игорь Степанов, которого, как мы помним, Ласицкене поблагодарила в интервью наряду с Безугловым. Это тот человек, который, например, сейчас за два месяца после Евро восстановил Юрия Жиркова после полного отрыва мышцы бедра. Ветеран футбольной сборной в самое ближайшее время будет готов работать в общей группе — ему только надо подписать с кем-либо контракт, если он хочет продолжать карьеру. Хотя все специалисты говорили, что без операции не обойтись. Занимался Степанов во время ЧМ-2018 и с Аланом Дзагоевым, дав ему шанс восстановиться к четвертьфиналу с Хорватией, в котором он отдал голевую передачу.

Но вернемся к Ласицкене. И к Габриляну, который сыграл во всей этой истории громадную роль. Все каждый день происходило под его контролем. Требовалась специальная разминка перед каждой тренировкой, особые упражнения после. И Геннадий Гарикович был готов к этому.

В случае с Марией, как выражаются спортивные врачи, ранняя активация с учетом специфики вида спорта была единственным шансом успеть не только вылечиться, но и набрать форму. А квалификация ее тренера позволила Ласицкене начать получать специфичную для прыжков в высоту нагрузку уже через две-три недели после начала лечения.

Мария была фанатично настроена на успех. Корректная, воспитанная, позитивная, доверяющая врачам и тренеру. В такой-то ситуации! И тренер каждую секунду проявлял себя как профессионал высшей категории.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSWiVFrI2_I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSWiVFrI2_I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSWiVFrI2_I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство футбольных тренеров ведь относятся к травмам своих игроков так: или восстановление, или общая группа. Это два полюса, тогда как истина зачастую посередине. Вот и тут требовалась тончайшая работа — правильные упражнения уже через две недели после травмы. Иначе разваливается техника прыжка. И уменьшается сила мышц.

А тут — два месяца до начала Олимпиады. Два. И к ней нужно не просто восстановиться, а разбегаться, распрыгаться, поучаствовать в соревнованиях. Чудес в чистом виде не бывает, начинать прямо с Олимпиады нельзя. Чтобы к этому прийти, Безуглов со Степановым применяли самые инновационные средства, которые только есть — не только в России, но и в мире.

С момента травмы до триумфального выступления Марии прошло около 70 дней. За это время она успела не только вылечить тяжелое повреждение мышц бедра, но и вернуть силу мышцам, и наладить все технические нюансы.

И, главное, в самый важный момент жизни выстрелить.

Часто от врачей требуется просто не напортачить. Здесь — спасти ситуацию. Это другое. Если бы лечение шло обычным путем, ни малейшего шанса выступить и тем более преуспеть в Токио у Ласицкене бы не было. Имелся еще большой риск, что ВФЛА, прежнее руководство которой Мария нещадно критиковала, не даст ей допуск в Токио — каждое место в заветной десятке было на вес золота. Справки, еще куча всякой бюрократии…

Но все хорошо, что хорошо кончается. Допуск дали. Нога пришла в порядок. А с характером в этом самом порядке у Марии все было всегда. Поэтому и с третьими попытками — одной в квалификации, одной в финале — все сложилось.

А потом на кураже случилась решающая первая попытка на 2,02 и контрольный выстрел — вторая на 2,04…

Порядок у нее и с умением помнить, кто сделал ей добро. Отсюда — и процитированное выше интервью сайту «Матч ТВ», в котором просто не могло обойтись без упоминания Безуглова и Степанова.

Конечно, сама Ласицкене — безоговорочно главная героиня этой истории, а по мне, так и всей Олимпиады в Токио. Но убежден: мы должны знать и о менее заметных людях, чья работа дала шанс Марии совершить ее подвиг. Ведь она легко могла оказаться в горькой роли того же Сергея Шубенкова…